Starka intrycket direkt av Ekdal: ”Det märks”

Djurgården kan ha gjort årets prestigevärvning - och kapaciteten är omgående uppenbar för Thomas Lagerlöf.



Precis likt inför 2023 så har Djurgården inför i år tidigt väldigt aktiva på transfermarkanden.

Redan före årsskiftet hade fyra nyförvärv säkrats i Samuel Leach Holm, Malkolm Nilsson Säfqvist, Miro Tenho och Albin Ekdal.

Kvartetten har nu under de gångna veckorna gjort sina första träningar i Djurgården och Thomas Lagerlöf gillar det han hittills sätt, även om det är mycket som fortfarande ska klaffa, något han var inne på i en tidigare intervju med FD.

– Alla nyförvärv har sett bra ut i träning, säger Thomas Lagerlöf till FotbollDirekt.se och fortsätter:

– Det är bra killar som jobbar hårt och de har kommit in bra i gruppen. Sen gäller det att vi ska bli mer och mer samspelta med hur vi spelar ute på planen.

– Det är en ständig process såklart, men oftast blir det lite stökigare när man startar en ny säsong och det är flera nyförvärv som kommer in på en gång.

– Så det är ju ett arbete, men vi tycker att alla har kommit in på ett bra sätt.

Självklart har ju ni haft väldigt bra koll på alla nya, kanske ännu lite bättre på de som varit i allsvenskan eller Albin Ekdal som varit given i landslaget. Men är det någon som har överraskat lite extra under inledningen?

– Det är ju välscoutade spelare, så det är ju inga chansvärvningar utan det är spelar vi sett mycket som kommit in.

– Så det är väl egentligen inga större överraskningar…. Det skulle i sådana fall vara Albin, han bidrar mer offensivt under träningarna jämfört med vad man sett i landslaget de senaste åren där han nästan uteslutande haft en balanserade roll.

– När han får chansen att ta sig längre fram i plan, slå fler avgörande passningar men också ta sig in i straffområdet själv, då märks det att han fortfarande har det i kroppen.

Avslutningsvis, ni har ju gjort fyra nyförvärv, känner du att det är något ni saknar inför säsongsstarten eller känns truppen relativt komplett redan nu?

– En trupp blir ju aldrig komplett, så har jag säkert svarat förut när du har frågat samma sak, säger han och fortsätter:

– Det kommer säkerligen att hända något ut och kanske någon in innan det här transferfönstret stänger, sen rullar de ju på så under säsongen. Komplett blir man nog aldrig utan man får vara beredd på att saker kan hända både in och ut, avslutar Lagerlöf.

