Officiellt: Martin Ho tar över Tottenham

Robert Vilahamn fick sparken i juni.

Nu har Tottenham fått en ny tränare.

Martin Ho tar över Londonklubben.

Efter en tuff säsong där Tottenham hamnade näst sist i Women´s Super Leauge valde klubben att sparka den dåvarande huvudtränaren, svensken Robert Vilahamn. Under fredagen meddelade klubben att Marton Ho har över som huvudtränare.

Martin Ho är född i Liverpool men har under dem senaste åren framgångsrikt lett SK Brann till historiska framgångar. Bland annat blev Brann den första klubben från Norge att ta sig vidare till gruppspel i Champions Leauge. Förra året kom Bergen-laget på en andra plats i den norska ligan toppserien och med en ny kvalificering till kvalmatcherna i Champions Leauge.

Tidigare var han även assisterade tränare i Manchester United som ledde till en andra plats i den Women´s Super Leauge.

Martin Ho skriver kontrakt till 2028.

