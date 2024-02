Så var transferfönstrets sista timmar – affärerna som lever

ANNONS

Ett händelserikt transferfönster har bommat igen utomlands.

Här är de allsvenska storförsäljningarna som blev av – och affärerna som fortsatt lever.

Intresset för allsvenskans spelare i allmänhet och talanger i synnerhet tycks vara större än någonsin. Rapporteringen kring flera av ligans supertalanger har varit massiv under hela vintern. Därtill är flera storförsäljningar avklarade efter att fönstret stängt till de flesta utländska ligorna under gårdagen. Samtidigt lever fortsatt flera affärer.

Först ut av vad som får ses som de högoktaniga försäljningarna var BK Häckens Momodou Sonko, 19, som i dagarna blev klar för belgiska KAA Gent. Häckens guldklimp har bara startat 16 allsvenska matcher, men inbringar nu omkring åtta miljoner euro, motsvarande drygt 90 miljoner kronor, till Hisingsklubben, enligt journalisten Luca Bendoni.





En mer spektakulär affär blev klar under deadline day när Jonah Kusi-Asare, 16 – som alltså inte har startat en enda allsvensk match – skrev på för Bayern München. Enligt Expressen är försäljningen värd 60 miljoner kronor exklusive bonusar om ytterligare 20-25 miljoner. Det ska dock tilläggas att nettopengen som “Gnaget” får in här och nu ligger på mellan 20 och 40 miljoner. Troligt är att Kusi-Asares ex-klubb BP har gjort ett stort klipp genom sin vidareförsäljningsklausul.

I skymundan av Momodou Sonko och Jonah Kusi-Asare har spelare som Hákon Valdimarsson (40 miljoner), Wessam Abou Ali (drygt 23 miljoner), Jeppe Okkels (omkring 15 miljoner), Noah Eile (10 miljoner) och Samuel Gustafson (8-9 miljoner) alla lämnat allsvenskan för spel utomlands.





Klappat och klart för det här fönstret? Knappast.

I dag fyller Lucas Bergvall 18 år, vilket innebär att han får skriva på ett femårskontrakt med en utländsk klubb, i stället för tre år som tidigare varit fallet.

FD har tidigare rapporterat om Dejan Kulusevskis övertalningskampanj för att få Bergvall att nobba FC Barcelona för en flytt till Tottenham Spurs. Något som verkar ha burit frukt. Under gårdagen uppgav flera internationella medier att Lucas Bergvall kommer att välja Spurs, men ännu är inget påskrivet eller klart. Klart är däremot att Djurgårdens supertalang kommer spela kvar i allsvenskan fram till sommaren – men lita på att en övergång kommer göras klart innan dess.

En annan juvel som de allsvenska supportrarna ser ut att få fortsätta följa är Viktor Djukanovic, som har varit ett hett villebråd för flera utländska storklubbar under januari. Så sent som under gårdagen kunde FotbollDirekt rapportera om intensiva förhandlingar mellan Hammarby och italienska Lazio. Till slut ska ett bud på drygt 100 miljoner kronor ha avvisats. Hammarbys krav? 135 miljoner kronor.

Nu stannar även Djukanovic i allsvenskan, men det råder inga tvivel om att 20-åringen, som också jagats av Sassuolo och Hellas Verona, kommer ha ögonen på sig under våren.

