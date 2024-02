AVSLÖJAR: Bomben från MLS - Sonko tänkte som Djukanovic 

ANNONS

Stor special! Häcken har gjort en av Allsvenskans största transfers genom tiderna.

Men nu visar det sig att Momodou Sonko likväl hade kunnat säljas till MLS för lika stora pengar som Bajen nobbade för Djukanovic.

BK Häcken gjorde i början av veckan sin största förhandling någonsin när supertalangen Momodou Sonko, 18 såldes till K.A.A Gent.Affären rapporterades kunna bli större än Zlatan Ibrahimovics från Malmö FF till Ajax 2001.Allt sedan dess så har jag varit i kontakt med en mängd olika parter med avgörande insyn, så väl här hemma i Sverige som nere i Belgien.Sonko-affären ska nu i allt väsentligt dokumenteras enligt följande.Gent gör till att börja med sitt största spelarköp någonsin. Priset motsvarar nästan precis 90 miljoner kronor, det är större grundsumma än så väl Alexander Isak, som Hugo Larsson - som nämnde Zlatan.Eventuella bonusar - som ju inte är någon garanterad intäkt - uppges maximalt kunna generera omkring ytterligare en miljon euro.Men det stannar inte vid detta av möjligheter för BK Häcken - denna mycket fina affär innehåller även en vidareförsäljningsklausul på 15 procent.Rent lönemässigt så kommer huvudpersonen dra lite drygt 800 000 kronor i månaden.I övrigt så är innehållet och bakgrunden omfattande kring det som har byggt upp denna rekordbetonade övergång.Till att börja med så kan vi konstatera att budgivningen - bara veckan fram till ”done deal” - sköt i väg med hela tre miljoner euro, det är motsvarande 33,5 miljoner.Den stora anledningen till det handlade om tajming - eller kalla det eskalering på flera olika fronter.Dels så konkurrerade en annan belgisk storklubb, Brügge, stenhårt in i det sista.Där till kom en amerikansk MLS-klubb på allvar in i bilden och signalerade bud på 100 miljoner till Häcken - likt Los Angeles Galaxy till Hammarby för Viktor Djukanovic.Men likt Bajenstjärnan så vägrade Sonko helt enkelt en flytt till USA.Ännu en dimension var även att Citigroup som äger Manchester City och en mängd internationella klubbar - fanns med i övrigt.Här uppges nivån ha handlat om 8-10 miljoner och klubbarna som ska ha varit både FC Girona och Palermo.När det kommer till det sportsliga nere i Belgien så är det mest tydliga jag får höra att han logiskt ska användas på en vänsterytter - men där en pocketroll sannolikt kan komma att testas. Gent stället är genomgående upp i ett 3-4-3 tillskillnad från Häckens 4-3-3.Momodou Sonko flyttar som bekant till Gent. Under sin tid i BK Häcken stod han förra säsongen för 23 matcher i allsvenskan. Där lyckades han producera sju mål och fyra assist på sina framträdanden.

