Här får Bergvall samma aura som både Bellingham och Ouedraogo

Top transfer values, non big-5 U1⃣9⃣ wingers 🌏

1⃣ #RoonyBardghji 🇸🇪 (#FCK) €13.6m

2⃣ #WesleyGassova 🇧🇷 (#Corinthians) €11.5m

3⃣ #PedroHenrique 🇧🇷 (#FKZenit) €9.0m#Sonko now #Gent 😉

Estimates for players in the big-5⃣ and >3 ys contract scenario 👉 https://t.co/7ZcEaycYcd pic.twitter.com/l407KV7LWY