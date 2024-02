ANNONS

Imorgon premiärspelar Malmö FF i Svenska cupen.

Tränare Henrik Rydström uttalar sig bland annat om läget i truppen.

– Bra! Utöver de som varit borta ett tag så är alla andra tillgängliga, säger han på mff.se.

Malmö FF möter Öster imorgon klockan 13:00.

Inför tävlingspremiären uttalar sig tränare Henrik Rydström om truppens mående.

– Bra! Utöver de som varit borta ett tag så är alla andra tillgängliga. Stefano Vecchia blev sjuk under lägret och har varit lite krasslig sedan vi kom hem. Så vi får se hur han mår när det väl blir helg. Vi har kört på tufft under veckan för även om det är tävlingsmatch och vill vinna så har vi inte råd att gå ner i tempo. Skulle vi ta det lugnt här ett par dagar så kommer vi bara få lida för det senare under säsongen när vi behöver vara som bäst. Så vi måste vara smarta.

Han kommenterar vidare kring söndagens träningsmatch mot Falkenbergs FF.

– De som inte figurerar så mycket i cupmatchen mot Öster kommer få många minuter mot Falkenberg. Det är ett led att förbereda spelarna för den belastning som kommer komma. Det vi tänker på nu, som vi har lärt oss från den säsongen vi hade för något år sedan där vi hade många skador, det är att spelarna tidigt måste belastas i matchtempo för att orka ett tufft matchtempo längre fram. För när du börjar bli trött och sliten då ökar också skaderisken.