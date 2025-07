Klart: Elfsborg värvar Wenderson

Wenderson lämnar Värnamo.

Mittfältaren har skrivit på för Elfsborg.



Wenderson går köps loss av Elfsborg och lämnar därmed Värnamo. 26-åringen har skrivit på ett fyraårs kontrakt.

– Äntligen, detta är något som jag väntat på under lång tid. IF Elfsborg är en stor klubb med bra spelare och fantastiska fans. Jag är så glad att vara här, säger Wenderson till klubbens hemsida.

– Wenderson är en spelare som under de senaste säsongerna presterat på en väldigt hög nivå i Allsvenskan. Vi har följt honom under en längre tid och tror på en fin framtid ihop, därför är vi nu väldigt glada att han ansluter till truppen och IF Elfsborg. Med sina kvaliteter kommer han bidra till en ökad konkurrens och ytterligare kvaliteter på plan, säger Oskar Hiljemark, tränare.