Pettersson nobbade allsvenska klubbar: ”Kändes rätt”

BORÅS. Efter tuffa år utomlands har Isak Pettersson, 26, landat i Borås och IF Elfsborg.

Längs vägen nobbade målvakten allsvenska konkurrenter.

– Det var klubbar från allsvenskan intresserade, säger Pettersson till FotbollDirekt.se.

IF Elfsborg är nyligen hemkommet från träningslägret i Portugal där det blev förluster mot Fredrikstad (0–3), FC Köpenhamn (4–5) och Silkeborg (1–2).

Trots de resultatmässiga dipparna fanns det mycket bra att ta med sig från lägret, menar målvaktsförvärvet Isak Pettersson.

– Bra, roligt och lärorikt. Jag tycker att jag har kommit in i det bra, både på och utanför planen. Jag fick göra ett par matcher i Portugal och känner att jag har kommit in i det, säger 26-åringen till FotbollDirekt.se.

Hur är det att som målvakt komma in i ett nytt lag?

– Det är väl samma för alla spelare, oavsett position. Man ska lära känna medspelare och bara hålla sig till taktik och liknande. Det har inte varit särskilt svårt, för det är en jättevälkomnande grupp och alla har bemött mig på ett fantastiskt sätt. Jag är tacksam för det.

Efter flera starka allsvenska säsonger lämnade Isak Pettersson IFK Norrköping för franska Toulouse FC inför säsongen 2021. Tiden i Frankrike blev på många sätt tuff för 26-åringen, som bara gjorde ett enda ligaframträdande på två år i klubben.

– Den var lärorik. Jag fick inte spela så mycket, så man fick handskas med det. Lära sig franska, komma till en ny kultur och ett nytt land. Det var en väldigt lärorik period.

Lärde du dig flytande franska?

– Jag kan ha konversationer, så jag kan ta mig fram på franska. Det är väl ok plus!

Läste du franska i skolan?

– Nej, jag läste tyska … Men när man hela tiden är omkring det och inte är så rädd för att prata så lär man sig ganska snabbt.

Kände du att du fick chansen på allvar i Frankrike?

– Man får ju chansen, för man tränar varje dag. Jag är inte den som gnäller, utan gör allt jag kan och sedan blir det upp till tränaren. Tyvärr blev det aldrig någon riktig chans i Frankrike, utan den chansen kom förra året i Norge.

Inför fjolårssäsongen bar det av till Stabaek, där Pettersson fick spela samtliga 30 matcher den gångna säsongen. Ett år som han själv ser tillbaka på som en personlig revansch efter tiden i Frankrike – trots att laget slutade näst sist i Eliteserien och degraderades.

– Man hade saknat speltiden efter turen i Frankrike. Den fick jag och tog vara på den. Jag var väldigt redo för det året, för jag hade tränat otroligt hårt fram till dess. Det var ett bra år för mig personligen, men det var tråkigt att vi som lag inte klarade oss bättre.

Att ni åkte ur, var det en del i att du inte blev kvar där?

– Nja … Jag fick intresse från Elfsborg ganska tidigt och då kände jag att det var något som jag var sugen att hoppa på. Jag kände att “det är här jag ska vara”. Jag är nöjd med valet och trivs otroligt bra, säger Isak Pettersson.

Efter att både Tim Rönning och Hakon Valdimarsson lämnat Elfsborg under vintern har ett stort hål lämnats på målvaktsposten. Ett hål som tanken är att Isak Pettersson ska fylla.

Men det hade kunnat bli en flytt till en annan allsvensk klubb.

I januari kunde FD avslöja att Pettersson var högaktuell för Hammarby (förhandlingar pågick) – om Oliver Dovin hade sålts.

– Det var en del klubbar intresserade. Från allsvenskan och från andra ställen, men Elfsborg kändes som det rätta och jag är nöjd över mitt val.

Hörde IFK Norrköping av sig?

– Jag kommenterar inte andra klubbar.

Vad kändes rätt med Elfsborg?

– Klubben i sig när jag hörde hur de arbetar. Jag vet att de har bra tränare, både i målvaktstränarna och med Jimmy och gänget. Jag hade ett bra snack med Stefan (Andreasson, klubbchef) och det kändes bara som att jag passade in bra.

På söndag väntar Isak Petterssons första tävlingsmatch i Sverige sedan 2020. Då tar IF Elfsborg emot Gais på hemmaplan.

– Det ska bli skitkul. Jag har fått tid att komma in i allting och känner mig väl förberedd. Jag tycker att vi som lag är väl förberett, så det ska bli kul. Jag är taggad för att spela matcher som betyder något och som ger det där extra adrenalinet, avslutar Isak Pettersson.