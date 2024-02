Tre punkter efter västderbyt: “Gav en magisk försmak”

ANNONS

BORÅS. Derbyt mellan IF Elfsborg och Gais slutade 2–0.

Här är Lucas Werdelins tre punkter från matchen.

Axel Norén hamnade snett och gav domare Granit Maqedonci chansen att peka på straffpunkten när Andri Baldursson gjordes ner tidigt i matchen. Beslutet såg först tveksamt ut, men av reprisbilderna att döma träffade Norén inte ens bollen.

Men Gais-keepern Mergim Krasniqi, tidigare i Norrby, tänkte inte låta sin personliga rival få en drömstart på tävlingssäsongen och limmade i stället bollen. Än mer imponerande med tanke på att han efter matchen avslöjade att han gick en kamp mot klockan för att kunna spela matchen. Först några timmar innan matchen togs 31-åringen ut i startelvan efter att ha haft ryggproblem i veckan.

Och tur var väl det. Trodde jag. Straffräddningen gav Gais en väg in i matchen och de tillresta supportrarna energi. De grönsvarta skapade chanser, spelade modigt och kunde mycket väl ha åkt ifrån Borås med både en och tre poäng.

***

Derbyfest i ordets rätta bemärkelse

Snön föll ner i Borås och himlen var grå, men på läktarna var stämningen elektrisk – trots att det faktiskt bara var drygt 5 000 åskådare på plats. Omkring 2 000 gaisare hade vallfärdat till Borås och stora delar av hemmastå var fylld redan på uppvärmningen. Derbykaraktären smittade av sig ned till spelarna på planen, där det smällde från start. Stenhårda dueller, heta känslor och en magisk försmak på vad alla västderbyn i allsvenskan 2024 kommer bjuda på.

***

Det satt hårt inne för Elfsborg

Efter flera tunga spelartapp under vintern har Elfsborg kämpat för att hitta formen. Efter 13 insläppta mål på fyra matcher under försäsongen var Isak Petterssons hållna nolla naturligtvis betydelsefull för hela laget, men framåt sprakade det inte om Elfsborg. Matchbilden påminde lite om Häckens premiär i går när man kämpade med näbbar och klor för att hitta kombinationer och bryta mönster framåt, men utan att få det att stämma. I stället för ett tryck från hemmalaget böljade matchen stundtals, vilket gynnade Gais. Men boråsarna hade marginalerna med sig – och när Sebastian Holmén nickade in ledningsmålet såg axlarna ut att släppa hos de gulklädda.

Och det var för övrigt mycket viktiga tre poäng för Elfsborg. Uppe i Degerfors smällde nämligen William Lundins gäng på Örgryte IS med hela 5–0, vilket hade suttit en rejäl press på Elfsborg vid poängtapp.

