ANNONS

IF Elfsborg ställdes mot Odds BK i en träningsmatch under onsdagen.

Matchen slutade 3–1 – efter sent avgörande av Noah Söderberg.

Elfsborg mötte norska Odds BK under onsdagen.

I Elfsborg gjorde nyförvärvet Rami Kaib debut, och markerade sin återkomst efter tre år.

Bara minuter in på den andra halvleken tog norrmännen ledningen, efter ett läckert skott från Syver Aas.

Efter 77 minuter spel kvitterade Elfsborg genom Camil Jebara. Knappa tio minuter senare tog Boråsarna ledningen, efter att ett inlägg från André Boman hittade Noah Söderberg.

Slutresultatet skrevs till 3–1 efter att Simon Hedlund placerade in bollen på övertid.

Startelvan:

Uppenberg – Boman, Ibrahim, Jarjué, Kaib, Ouma, Söderberg, Zeneli, Jebara, Andrén, Krasniqi