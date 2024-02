Thelin tackar Gais: ”Vi var i princip ute”

ANNONS

GÖTEBORG. Elfsborg förlorade mot Öis – men Gais kryssade mot Degerfors.

Ett resultat som gynnade Elfsborg enormt.

– Vi är väldigt glada över det, säger manager Jimmy Thelin till FotbollDirekt.

Vid seger hade IF Elfsborg skaffat sig ett gyllene läge inför den avslutande cupomgången nästa helg. Öis tog ledningen tidigt i matchen, men Elfsborg kom tillbaka och ledde i paus med 2–1 efter mål av Jalal Abdullai och Noah Söderberg.

Men i den andra halvleken vände Öis på steken. Noah Christoffersson och Nicklas Bärkroth nätade inom loppet av några minuter – och Sällskapet vann med 3–2.

En storartad seger för Öis, men en minst lika blytung förlust för Elfsborg.

– Just nu får man tacka vårt bortafölje, som var fantastiskt. De stöttar oss även efter matchen och nu får vi en chans till mot Degerfors att ta oss vidare från gruppen, säger Elfsborgs manager Jimmy Thelin.

Ungefär samtidigt som Öis tog ledningen ledde Degerfors med 2–0 hemma mot Gais. Två resultat som där och då hade gjort att Elfsborg behövde vinna med hela fyra mål i den avslutande omgången.

Men Gais kom tillbaka och nätade två gånger om. 2–2 slutade den matchen – vilket innebär att Elfsborg troligtvis ”bara” behöver vinna mot Degerfors för att ta sig vidare.

– Ja, vi var i princip ute. Vi är väldigt glada över den kvitteringen, så det känns bra att få en chans till. Örgryte var bättre än oss i dag och vi ägde inte situationen. Nu får vi en chans till att göra upp om en slutspelsplats, där vi givetvis vill vara med, säger Thelin.

Möte mellan Elfsborg och Degerfors när allt står på spel, alltså. Det var inte länge sedan sist. I omgång 29 i allsvenskan i fjol hade Boråsklubben chans säkra SM-guldet hemma mot just Degerfors, men efter en högdramatisk match slutade den 2-2 och det blev aldrig något guld för Elfsborg.

Vad tänker du nu när det blir en till viktig match mot Degerfors?

– Det är nästan så att man har glömt bort den … Nej, men vi är glada att det blev ett kryss där. Det gav oss chansen. Vi var ju i princip ute, så vi är väldigt glada över det och nu får vi försöka ta den chansen inför hemmapubliken.

– Supportrarna pushar oss även efter matchen i dag, så vi får försöka ge tillbaka på hemmaplan på söndag.

Degerfors IF toppar nu gruppen på fyra poäng, tätt följt av IF Elfsborg och Örgryte IS på tre poäng vardera. För att Öis ska ta sig vidare krävs seger i sista omgången samtidigt som Elfsborg och Degerfors kryssar. Eller, att Elfsborg vinner men att Öis själva tar ikapp fem plusmål på Boråslaget.

