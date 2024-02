Tre punkter efter Elfsborgs missräkning: “Får skicka tackbrev till Gais”

ANNONS

GÖTEBORG. Örgryte IS skrällvann med 3–2 mot IF Elfsborg.

Här är Lucas Werdelins tre punkter efter matchen.

Elfsborg reste sig efter mardrömsstarten – men föll ihop igen

När matchen blåstes i gång syntes ingen Per Frick i Elfsborgs startelva, trots att han stod uppskriven i densamma. Tungt avbräck, men det var inte slut där. Efter kvarten spelad tvingades mittbacken Gustav Henriksson till byte – och minuter senare tog Öis ledningen efter en försvarsmiss hos gästerna. I matchminut 20 tog sig mittbackskollegan Sebastian Holmén för ljumsken – och nu hade boråsarna inga mittbackar kvar att tillgå på bänken. In i spel kom mittfältaren Noah Söderberg, som tillsammans med Jalal Abdullai tog vara på speltiden och nätade varsin gång i den första halvleken. Mycket starkt av gästerna, som var illa ute för en stund.

Man gick även ut starkt till den andra halvleken och Öis var i brygga, men 1–3 kom aldrig. I stället gjorde sig Elfsborgs tama försvarsspel från den första halvleken påmint – och plötsligt stod det 3–2 på resultattavlan. Långt ifrån godkänt för Elfsborg.

***

Illavarslande inför framtiden

Elfsborgs spel fortsätter att hacka, men lika oroande är skadelistan som börjar fyllas på i rasande takt för att vara så tidigt på säsongen. Per Frick, Sebastian Holmén och Gustav Henriksson tvingades alla kasta in handduken antingen innan eller under matchen. Inga dussinlirare.

På hemmaplan fanns dessutom Ahmed Qasem kvar, som både blev inbytt och utbytt i premiären mot Gais. Efteråt förklarade han det hela med mystiska problem i benen som gjorde att han inte kunde springa ordentligt. Inför dagens match saknades 20-åringen i Elfsborgs trupp, men utan någon aviserad skadeprognos.

Ska tilläggas att manager Jimmy Thelin efter matchen gav generella men positiva första besked kring alla fyra, men man vet aldrig innan skadorna är undersökta. Blir någon borta länge är det helt klart illavarslande för Elfsborg inför framtiden.

***

Elfsborg får skicka tackbrev till Gaisgården

I Värmland ledde Degerfors IF med 2–0 mot Gais, vilket med slutresultatet på Bravida arena hade piskat Elfsborg att vinna med minst fyra (!) mål mot Degerfors nästa helg för att ta sig vidare. I stället har Boråslaget ett betydligt mer gynnsamt läge inför den avslutande omgången.

Alexander Ahl Holmström nätade nämligen två gånger om och såg till att Gais fick med sig ett 2–2-resultat. Egentligen helt oviktigt för de grönsvarta, som är utslagna ur cupen, men för Elfsborg räcker det nu med en seger mot Degerfors för att säkra avancemang (om inte Öis vinner med sex mål). Snacka om att Elfsborg har anledning att tacka Gais om det skulle bli kvartsfinalspel.

Och för det krävs ju trots allt vinst i vad som kommer bli en repris av fjolårets ödesmöte i allsvenskans näst sista omgång. Elfsborg behövde ju seger för att säkra SM-guldet hemma på Borås arena, men fick nöja sig med ett kryss för att en vecka senare se guldet glida ur händerna i Malmö. Lita på att det kommer bli en sevärd tillställning den här gången också.