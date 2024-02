ANNONS

Emil Forsberg och Noah Eile gjorde MLS-debut under natten.

Nu hyllas svenskduon stort.

”Osade klass med nästan varje touch”, skriver sajten 90 Min.

Under helgen har MLS-säsongen sparkats i gång. Natten till måndag gick New York Red Bulls in i ligaspelet mot borta Nashville. Då gjorde Emil Forsberg, 32, och Noah Eile, 21, MLS-debut.

Båda svenskarna spelade 90 minuter för sitt Red Bulls, och Forsberg bar kaptensbindeln. 32-åringen hade en frispark i ribban – men matchen slutade till slut 0–0.

Efter matchen hyllas svenskduon till skyarna. Sajten 90 Min delar ut 8/10 i betyg till Forsberg, och motiveringen lyder:

”Osade klass med nästan varje touch och spelade en perfekt viktad nickad passning till Manoel som skavde sitt skott. Otur att inte göra mål från sin frispark från distans”.

Noah Eile, som nyligen anslöt från Malmö FF, får också ett högt betyg av sajten. Mittbacken får 7/10 efter insatsen, med motiveringen:

”Passade direkt in i Red Bulls laguppställning i sin MLS-debut och var nästan felfri”.

Nästa match för New York Red Bulls spelas natten mot nästa måndag. Då ställs laget mot Houston Dynamo.

