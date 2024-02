ANNONS

Han flyttade hemifrån som 23-åring för att krita på för Blåvitt.

Nu har Oscar Pettersson hittat rätt i Göteborg – och vill göra detsamma på planen.

– Det kommer alltid att komma, säger han till FotbollDirekt.

Det kanske inte har varit en prickfri säsongsstart för IFK Göteborg och spelet har inte alltid stämt till fullo, men två segrar (4–3 mot Nordic United FC och 1–0 mot Skövde AIK) har det trots allt blivit.

En spelare som ännu inte skrivit in sig i målprotokollet är nyförvärvet Oscar Pettersson, 24. Men efter dubbla segrar för laget njuter nyförvärvet från BP ändå av fotbollslivet på västkusten.

– Att få spela med alla lagkamrater är hur roligt som helst. Det är ännu roligare när man vinner matcher, så jag tycker att vi borde fortsätta på det spåret, säger han.

Efter att ha tillhört 08-klubbarna Bromstens IK, Djurgårdens IF, Akropolis IF och IF Brommapojkarna under hela sin karriär hade den då 23-årige Pettersson aldrig behövt flytta ut från sitt pojkrum i Stockholm.

Men när telefonen ringde från Blåvitt i vintras flyttade Oscar Pettersson ensam ner till Göteborg.

– Det har gått väldigt bra. Det är första gången jag flyttar hemifrån och byter stad, men jag tycker att det har gått väldigt smidigt och jag trivs jättebra. Både på Kamratgården och hemma.

En omställning?

– Absolut, men jag tycker inte att det har varit några problem alls.

Liksom för laget har 24-åringen kanske inte hunnit nå toppformen ute på planen, men efter 180 tävlingsminuter i kroppen är han själv säker på att produktionen kommer lossna.

– Jag hade lite mindre boll mot Skövde, men vi har olika sätt att spela och utnyttja varandras kvaliteter på. Det kanske blev mer att öppna upp ytor för andra än att ha bollen själv. Jag kommer spela där tränaren sätter mig och försöka anpassa mig så mycket som möjligt.

I IFK Göteborgs nuvarande trupp är Oscar Pettersson och Arbnor Mucolli de enda två spelarna som gjorde fler än fyra mål i allsvenskan i fjol. I BP nätade ”OP”, som han kallas, nio gånger.

Hur stor roll tycker du själv att du ska ha i år? Och hur mycket press är rimligt att ha på dig?

– Jag sätter större press på mig själv än vad någon annan gör. Jag vet vad jag kan och att det alltid kommer att komma. Ibland har man perioder där bollen går i stolpen och ibland blir det stolpe ut, men det är sån fotbollen är och så länge vi vinner matcher är jag nöjd.

Vilka är de största spelmässiga skillnaderna mellan BP och Blåvitt?

– När man såg BP förra året så spelade vi upp med tre spelare ganska ofta, skickade in wingbacksen centralt och spelade med breda yttrar. Vi låste mer med de tre offensiva och lät de andra sköta speluppbyggnaden. Det finns många skillnader.

I helgen väntar en inte helt dum möjlighet att spräcka målnollan i IFK Göteborg för Oscar Pettersson. På schemat står nämligen gruppfinal borta mot ex-klubben Djurgården på Tele2 Arena.

För att göteborgarna ska vinna gruppen och därmed avancera till kvartsfinal krävs seger.

– Jävligt spännande och roligt. Vi vet vad som gäller, vi behöver vinna för att gå vidare. Och det kanske är bäst det, att vi vet att vi måste vinna. Det ska bli jätteroligt och jag tror att vi har alla chanser, avslutar han.