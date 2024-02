ANNONS

Jonathan Ring återvänder till Allsvenskan.

Yttern har skrivit på för Kalmar FF.

Jonathan Ring är tillbaka i Allsvenskan efter sin sejour i Sydkorea.

Yttern som under vintern tränat med Djurgården har nu skrivit på för Kalmar FF.

– Med Jonathan får vi in en spelare som stärker oss offensivt, och som passar in väldigt väl i vårt sätt att vilja spela. Inkörningstiden är kort då han kan oss väl och därmed kan gå in och påverka positivt omgående. Vi har haft en dialog under rätt lång tid och det känns bra att ha allt klart nu. Med Saku Ylätupa utlånad och Ville Nilsson skadad med osäker rehabtid, och därmed endast fyra forwards tillgängliga i truppen, känns det väldigt bra att vi både numerärt och kvalitetsmässigt kan stärka truppen med Jonathan, säger sporchef Jörgen Petersson.

Ring har skrivit på ett ettårsavtal med KFF.

✍🏻 Välkommen tillbaka till Kalmar FF! pic.twitter.com/0jYKKqiGuv — Kalmar FF (@KalmarFF) February 28, 2024

