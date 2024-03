ANNONS

2023 var tungt för IFK Göteborg rent sportsligt. Ekonomiskt ökade man dock omsättningen. Samtidigt gick klubben ändå bak 9,4 miljoner.

– Det visar på en stabilitet, säger klubbdirektör Håkan Mild till klubbens hemsida.

IFK Göteborg har lagt ett tungt år bakom sig och nu har man också släppt sitt bokslut för 2023.

Omsättningen låg på 167,5 miljoner kronor under 2023, jämfört med 151,3 miljoner året innan.

Driftresultatet landade på minus 13,2 miljoner och resultatet efter skatt blev minus 9,4 miljoner.

– Goda kommersiella intäkter gör att vi når detta resultat. Det visar på en stabilitet. Några delar som sticker ut är att vi slår rekord på publikintäkter, merchandise och partnerintäkter men också omsättningen exklusive spelarövergångar, säger klubbdirektören Håkan Mild till klubbens officiella hemsida.

Blåvitt sitter nu på ett eget kapital på 34,6 miljoner kronor.

– Vi ser tydligt att verksamheten har lyft kommersiellt och resultatmässigt med avseende på ekonomi de senaste åren. 2023 var sista året av gällande verksamhetsplan och trots förlust på -9,4 MSEK har det egna kapitalet ökat med 250 procent under perioden till 34,6 MSEK. Där vi inte har lyckats är intäkter relaterat till sportslig framgång, Europaspel och transferintäkter, vilket är viktiga intäkter för att utvecklas från den position vi befinner oss i, säger ordförande Richard Berkling till hemsidan och fortsätter:

– Positivt är att vi under 2023 balanserade våra åtgärder bra med avseende på kort och lång sikt då vi stärkte herrtruppen under sommarfönstret för att säkra det allsvenska kontraktet samtidigt som vi utvecklade vår sportsliga organisation för att driva långsiktig utveckling, prestation och resultat. Vi har trots ett mycket utmanande 2023 investerat i verksamheten och ser potential för positiv sportslig och ekonomisk utveckling under 2024.

IFK Göteborg slutade på 13:e plats i allsvenskan förra säsongen.