Han värvades in som Djurgårdens nya anfallsstjärna, men ännu har succén uteblivit för Musa Gurbanli.

Den azeriska landslagsmannen vill nu ge tillbaka till fansen som inte slutar tro på strikern.

– Jag vet att jag inte har motsvarat förväntningarna, men jag tänker aldrig ge upp, säger han till FotbollDirekt.

Hans pappa är Azerbajdzjans främsta målskytt genom alla tider och har legendstatus i hemlandet. När Zlatan Ibrahimovic gjorde sitt första landslagsmål var det Gurban Gurbanov som bar kaptensbindeln hos gästerna från öst på Råsunda i oktober 2001.

Ett halvår senare föddes Musa Gurbanli, som från tidig ålder fått leva med pressen utifrån att vara Gurbanovs son.

– Jag behövde alltid vara två eller tre gånger bättre än alla andra som ung i Azerbajdzjan. Det var speciellt så klart, säger 21-åringen.

Efter att ha öst in mål i landets stora, stygga mästarklubb Qarabag värvades Gurbanli in till Djurgården i juli månad. Fansen välkomnade honom som en frälsare med öppna armar, men det blev bara två allsvenska fullträffar under första halvåret i klubben.

Nu har dessutom Deniz Hümmet värvats in som nia och som också varit tränarduon Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöfs tydliga förstaval i Svenska cupen.

Håller den azeriska stjärnan på att tappa tålamodet? Tvärtom, om man ska tro Gurbanli själv.

– Jag ger aldrig upp, det spelar ingen roll hur motigt det går för mig. Jag kommer alltid ge mitt yttersta och jag var medveten om att det kunde bli tufft när jag skrev på för Djurgården, säger Gurbanli som har sin pappa att tacka för inställningen.

– Redan som liten såg jag upp till honom. Inte som fotbollsspelare, utan som person. Jag har alltid respekterat folk som är bra människor, inte folk som är duktiga på saker. Det är det viktiga för mig, att vara en bra man – och det har alltid min far varit. Han är väldigt stor hemma i Azerbajdzjan för sin fotboll med tanke på att han både varit lagkapten och förbundskapten, men för mig är han i första hand en bra och respektfull människa, berättar Gurbanli stolt och fortsätter:

– Så med vetskapen om vad min pappa lärt mig kommer jag alltid kämpa hårt. Sedan jag kom till Djurgården har jag känt ett väldigt stort stöd från fansen och jag vill verkligen ge tillbaka till dem. Jag vet att jag inte har motsvarat förväntningarna men jag upplever fortfarande att de tror hårt på mig och då vill jag också ge tillbaka.

Gurbanli har hittills i år svarat för ett mål i Svenska cupens gruppspel och på söndag väntar Degerfors på hemmaplan. 21-åringen vågar inte hoppas på en startplats i kvartsfinalen.

– Det är egentligen inget att tänka på, det enda jag vet är att om jag får chansen kommer jag göra mitt absolut bästa för Djurgården.

Hur ser du på nya konkurrensen i och med Deniz Hümmets intåg?

– Han har gjort mål i varje match och jag är glad för hans skull. Deniz är en riktigt schysst kille och eftersom han har turkiskt ursprung pratar vi turkiska ihop. Våra språk är som svenska och norska ungefär, det är väldigt likt. Så ja, vi har snabbt fått en väldigt bra relation till varandra.

Gurbanli medger att det varit en process att acklimatisera sig till livet och fotbollen i Sverige.

– Först och främst var jag inte beredd på mörkret här under vintern. Kylan visste jag om, det är kallt i Baku också på vintern – men att det skulle vara så mörkt på vintern här blev en omställning, säger han och fortsätter:

– Ligan här kontra hemma i Azerbajdzjan skiljer sig också. Qarabag är överlägsna och har alltid bollen i alla sina ligamatcher, det är ständig attack mot lag som bara försvarar. Så är det ju inte i Sverige, men jag försöker bara bli bättre och bättre här. Som jag sa, jag visste om de höga förväntningarna och vare sig jag eller laget hade den säsong som vi hoppats på. Därför hoppas jag att vi tar lärdom av fjolåret och gör det bättre i år. Jag är inte nöjd med hur jag presterade i fjol men som sagt, jag ger aldrig upp och inget kommer kunna stoppa mig från att fortsätta göra allt för Djurgården.

