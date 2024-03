Elfsborg slog Häcken - Frick målskytt

ANNONS

Det spelades träningsmatch mellan Häcken och Elfsborg på Bravida Arena under lördagen.

Den matchen vann bortalaget Elfsborg med 3-1.

Häcken och Elfsborg är utslagna ur svenska cupen. Under lördagsförmiddagen drabbade lagen samman på Bravida Arena för att vässa formen inför den allsvenska premiären.



Matchen rivstartade. Efter knappa 10 minuter hade publiken redan fått se två mål, ett för vardera lagen. Simon Gustafson stod för en dråplig aktion när han slog bollen rakt på Elfsborgs Timothy Ouma - och in i egen bur.



Tre minuter senare revancherade sig dock Gustafson genom att spela fram Mikkel Rygaard som slog in 1-1 på egen retur.

1-1 stod sig halvleken ut och hela vägen till den 72:a matchminuten när Per Frick kunde nicka in ett inlägg från nyförvärvet Rami Kaib till 2-1 för gästerna.

Strax före slutsignalen punkterade sedan Noah Söderberg matchen åt boråsarna genom att stöta in en hörna i mål.



En imponerande 3-1 seger på bortaplan för Elfsborg.

Startelvor:

Häcken: Linde - Lindahl, Hovland, Zecevic, Lundqvist - Rygaard, Gustafson, Ishaq - Layouni, Hrstic, Lindberg

Elfsborg: Pettersson - Larsson, Holmén, Yegbe, Hult - Baidoo, Ouma, Baldursson - Hedlund, Abdullai, Rapp