Svenskan i nya Forbes: "Rosa Kafaji a name to remember"

Rosa Kafajis resa har bara startat.

20-åringen har nu presenterat sig för den internationella publiken – och inte bara på fotbollsplanen.

I självaste Forbes så intervjuas hon nu och tros kunna få global stjärnstatus.

– Det känns fantastiskt att veta att jag är en av de förebilderna, uttalar hon sin i en ny långintervju.

“UWCL: Rosa Kafaji Is A Name To Remember In The World Of Women’s Soccer”, inleds den långa intervjun på en av världens mest välkända affärsmedia Forbes.

Forbes fortsätter:

”Since then, the ball has been a constant companion at her feet. Fueled by her growing passion for the game, she has evolved into one of the most eagerly anticipated sensations in the world of soccer.”.

Den tidigare AIK-talangen, uppväxt i Akalla i Stockholm, som nu börjar växta fram till en storstjärna i BK Häcken. Rosa Kafaji blev i fjol BK Häckens bästa målskytt. Det var en säsong som med minsta marginal slutade med ett förlorat SM-guld mot Hammarby.

Därefter har hon växt än mer.

I vinterns Champions League-spel har Kafaji mätt krafterna mot några av Europas största klubbar – i “dödens grupp”. Mot alla odds tog sig BK Häcken vidare som tvåa i gruppen. En grupp innehållandes FC Paris, Real Madrid och Chelsea.

För Kafajis del var hon högst avgörande för avancemanget. Tre mål och en assist, placerar henne på tiondeplats i den totala poängligan i turneringens gruppspel.

– Vi har faktiskt gjort det väldigt bra i dessa tuffa matcher vilket ger oss självförtroende. Vi kommer att ta med oss detta självförtroende till PSG-matchen, säger 20-åringen om gruppspelet i Forbes.

Det väntar alltså den första av två kvartsfinalen mot PSG, redan imorgon.

Häcken anses nog av alla som klar underdog.

Men för Rosa Kafaji finns ingen rädsla överhuvudtaget för vad som väntar.

– För att vara ärlig är det alltid positivt att ses som underdog. Om de ser oss som underdogs kommer de omedvetet att underskatta oss. Vi kan använda detta till vår fördel och gå och spela vårt spel med vårt tillräckligt självförtroende.

Vad vi ser är sannolikt bara början på en stor karriär.

Det är ju inte bara i klubblagsfotbollen hon har presenterat sig inom.

Tidigare i vintras kom även debuten i a-landslaget. Den kom i oktober då Sverige spelade oavgjort mot Italien i Nations League.

Därefter har hon även gjort sitt första mål i den svenska landslagströjan. Det gjordes i senaste landskampen mot Bosnien- Hercegovina.

Inom kort kan även nästa karriärssteg tas.

Häromveckan avslöjade FotbollDirekt.se att supertalangen jagas av utländska klubbar. Dels handlade det om flera olika klubbar, framförallt i England och Spanien.

Enligt FD källor kan hon få ett kontrakt värt omkring 2-3 miljoner kronor, någonting som så klart är väsensskilt från nivåer i Sverige i Damallsvenskanmed genomsnittslöner på omkring 15 000 i månaden.

Parallellt försöker Häcken få henne att skriva på en förlängning. Ett treårskontrakt ska redan ligga på bordet. Men med den ekonomin som finns utomlands, lär det bli tufft.

Själv avslutar hon med att berätta om en stark influens hon har. Ronaldinho.

– Jag har väl aldrig riktigt haft en förebild men jag brukade ofta titta mycket på Ronaldinho. Jag har tittar mycket på olika videos av honom.