OFFICIELLT: Elfsborg lånar ut Uppenberg

Elfsborg lånar ut målvakten Melker Uppenberg.

Keepern kommer framöver spela för Oskarshamns AIK.

- Detta är en bra möjlighet för mig, säger målvaktslöftet.

Under onsdagen meddelade Elfsborg att det unge målvaktslöftet Melker Uppenberg, 21, går på lån till Oskarshamns AIK - via ett föreningssamarbete.



Målvakten kommer därmed kunna spela med båda klubbarna under 2024.

- Detta är en bra möjlighet för mig att få spela matcher, vilket jag känner är en viktig del i min fortsatta utveckling. Träningsmiljön hos Elfsborg är väldigt bra och har gett mig mycket hittills och jag trivs jättebra i Borås. Men nu ser jag fram emot denna möjlighet med Oskarshamn och att få lära känna en ny stad, säger Uppenberg till Elfsborgs hemsida.

21-årige Uppenberg kom till Elfsborg från AFC Eskilstuna inför den gångna säsongen.