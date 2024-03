Elfsborg körde över HBK i allsvenska genrepet

ANNONS

IF Elfsborg körde över Halmstads BK ikväll.

Boråsklubben vann det allsvenska genrepet med hela 4–0.

IF Elfsborg tog emot Halmstads BK i genrep inför nästa helgs allsvenska premiär och Boråsklubben imponerade stort.

Redan i paus hade man kopplat ett stadigt grepp om matchen, detta efter mål av Noah Söderberg och hemvändaren Arber Zeneli.

Drygt en timme in i matchen utökade IF Elfsborg till 3–0 genom Per Frick och kort därefter kunde en annan inhoppare, Ahmed Qasem, fastställa slutresultatet till 4–0.

I slutet av matchen så åkte även HBK:s Jonathan Svedberg på en utvisning.

Se alla Elfsborgs mål nedan:

Noah Söderberg drar till med en pangträff mot Halmstads BK, 1-0! 🎯



— discovery+ sport 🇸🇪 (@dplus_sportSE) March 22, 2024

Per Frick styr in 3-0 till Elfsborg mot Halmstads BK.



— discovery+ sport 🇸🇪 (@dplus_sportSE) March 22, 2024

Ahmed Qasem nickar in 4-0 till Elfsborg 🟡



— discovery+ sport 🇸🇪 (@dplus_sportSE) March 22, 2024

Ett mycket starkt genrep av fjolårstvåan Elfsborg som i den allsvenska premiären ställs mot IFK Värnamo.

