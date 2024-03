ANNONS

Per Frick förblir IF Elfsborg trogen.

Boråsklubben meddelar nu att anfallaren skrivit på ett nytt kontrakt.

Per Frick har tillhört IF Elfsborg i över tio år och nu står det klart att han blir kvar i några år till. IF Elfsborg meddelar nämligen nu att Frick kritat på ett nytt avtal.

– Jag har fått chansen att förlänga med klubben i mitt hjärta, och som vanligt tar jag den givetvis direkt. Jag är otroligt glad och tacksam över att förlänga med Elfsborg två år ytterligare, säger han via klubbens hemsida och fortsätter:

– Jag har väldigt svårt att se mig själv spela i en annan klubb än Elfsborg, eller vara på en annan plats än Borås Arena. Med det laget vi har och den stämningen som är i gruppen - den familjära känslan som finns i och runt Elfsborg både med supportrar, kanslipersonal och alla runt om föreningen som drar den framåt. Jag kan inte se mig själv vara någon annanstans.

Det nya kontraktet sträcker sig över 2026.

TV: