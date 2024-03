Ärliga orden om Kalmars krisår – riskkapitalbolag räddningen

ANNONS

Kalmar FF är i skymundan bakom storklubbarna – en framgångssaga senaste åren. Från en mycket farlig situation sportsligt och ekonomiskt, till ett spännande lyft och ett välfyllt bankkonto.

– Det var så pass illa att det hade kunnat sluta hur som helst då, säger sportchef Jörgen Petersson till FotbollDirekt.se.

2019 var Kalmar FF i kris. Klubben slutade då på kvalplats i Allsvenskan, men räddade sig via kval mot IK Brage. Året efter återupprepades det. Denna gång slog man Jönköping Södra IF i allsvenska kvalet.

Framtiden såg där och då väldigt mörk ut. Därtill var klubbens ekonomi körd i botten – det egna kapitalet var nästintill noll.

2020 handlade det om 3,6 miljoner kronor. Det var endast Helsingborgs IF och Östersunds FK som det var värre ställt med.

Men därefter har dessa tre föreningar gått vitt skilda vägar. De senare harvar just nu i Superettan och är långt ifrån allsvenskt spel.

För Kalmars del har man huserat på den övre halvan av Allsvenskan.

2021 slutade KFF på en sjätteplats, därefter fyra respektive sexa på nytt.

Parallellt har ekonomin vuxit sig allt starkare jämte den sportsliga framgången.

Idag är det egna kapitalet uppe på 21,5 miljoner kronor.

2020 tillträdde Jörgen Petersson som sportchef i klubben. Han berättar om hur illa det faktiskt var, samt hur bakbundna Kalmar var.

– Har man inte pengar så kan man ju inte agera på olika sätt, det rörde ju allt ifrån nya spelare till avtal och till vilka tränare vi skulle ha. Har man inga pengar så blir handlingsutrymmet väldigt litet.

– Det försvårar ju väldigt mycket av de beslut som man måste ta.

Vad var allra avgörande besluten som gjorde att ni vände på den ekonomiska situationen?

– En sak som var extremt viktigt var att vi startade ett riskkapitalbolag som gick in med pengar och hjälpte oss på ett väldigt akut vis.

– Det var ju extremt viktigt.

– Där och då så gjorde ju de en fantastisk insats som ställde upp för föreningen. Det var ju folk som kände väldigt mycket för föreningen.

– Så det var extremt viktigt.

Om ni inte hade haft det här som en hjälp – hur illa kunde det slutat då?

– Det var så pass illa att det hade kunnat sluta hur som helst då, om jag ska vara riktigt ärlig.

Petersson berättar vidare om de omstruktureringarna som lade grunden för det KFF som vi ser idag.

– Det som påbörjades under 2019 var att styrelsen valde att egentligen stoppa allting som pågick. Vi hade haft en väldigt stor trupp under flera år, det var flera stora investeringar som hade gjorts mitt under året 2019, samt 2018. Det kom någonstans ifatt föreningen.

– Besluten där och då handlade om att vi skulle anpassa truppen till rätt storlek och löner minskade radikalt, samt att tjänster försvann. Så vi anpassade kostymen på väldigt kort tid, till verkligheten vi var i.

– Det var nyckeln i allt – och att veta att det kommer bli väldigt tufft framåt. Men det var tvunget att göras.

Kalmar har växt stegvis genom senaste åren. Största lyftet, sett till eget kapital, var 2020 till 2021 då det växte från 3,6 miljoner till 12 miljoner.

Kalmars sportchef fortsätter:

– Det som ligger till grund för det var att vi under 2020 hade ett jättetufft år. Alla valde däremot att ställa upp på att göra det som var tvunget att göras.

– Det gällde allt ifrån tränarna till de som jobbade på kontoret. Det blir ingen lek och man var tvungen att jobba mer än tidigare, det var alla inställda på.

– Samtidigt fick vi bra genomslag på de spelarna som togs in 2021. Vi hade innan och under 2020 mycket skadade spelare, då valde vi att satsa på scouting tydligare – det fick inte gå fel i det ledet. Innan Peter Swärdh kom in hade vi inte haft en scout, så det var jätteviktigt.

– Men flera olika saker som vi gjorde då stabiliserade föreningen.

– Inför 2021 så hade vi också bra resultat på fotbollsplanen så det underlättade såklart väldigt mycket.

– Men inte minst så har vi varit noga på att staka ut en väg som vi som förening ville gå och den har vi hållit fast vid. Det har varit en otroligt viktig nyckel.

Hur mycket hjälpte den strömlinjeformningen?

– Det är klart att det var viktigt. Vi står ju kvar vid det fortsatt idag. Det går inte att hela tiden ändra arbetssätt över tid.

– A-laget gick ju exempelvis mer åt hur akademin spelade än tvärtom, som det brukar vara.

Kalmar FF:s eget kapital år-för-år sedan 2019:

2019:

2,7 miljoner kronor.

2020:

3,6 miljoner kronor.

2021:

12,8 miljoner kronor.

2022:

14,7 miljoner kronor.

2023:

21,5 miljoner kronor.

***