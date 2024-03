PÅ FD: Så har Elfsborg laddat efter cupfiaskot: “Längre fram nu”

ANNONS

BORÅS. IF Elfsborg åkte ur cupen med dunder och brak.

I nästan en månad har man i stället laddat för den allsvenska premiären.

– Vi är längre fram nu, säger Per Frick till FotbollDirekt.

Liksom för BK Häcken, Kalmar FF och Hammarby IF ville det sig inte för IF Elfsborg i svenska cupen. Efter förlust mot Örgryte IS och kryss mot Degerfors slutade man tvåa i gruppen och fick se kvartsfinalplatsen glida ur händerna.

Men fyra veckor senare har Boråslaget i stället kunnat förbereda sig väl inför den allsvenska premiären som stundar på måndag. Då tar man emot IFK Värnamo hemma på Borås arena.

– Det känns underbart och det ska bli jäkligt kul att dra i gång. Man har väntat länge på att allsvenskan ska dra i gång. Det känns oerhört bra också och vi har varit galet taggade på träningarna de sista två-tre veckorna. Sedan vi åkte ur cupen har det varit riktigt bra träningar och mycket glädje, berättar Niklas Hult och tillägger:

– Man vill aldrig åka ur cupen, men så som det blev så har vi kunnat trycka på jäkligt hårt på träningarna under två veckor i stället och inte ha fokus på matcher. Vi är riktigt starka nu och intensiteten har hållit i sig den här veckan också, så vi är redo.

Per Frick drogs med lättare skadeproblematik i cupen, men har både spelat och gjort mål i träningsmatcherna mot BK Häcken och Halmstads BK.

31-åringen instämmer i att perioden har varit viktig för Elfsborg.

– Vi har kunnat träna lite tuffare och alla har varit med på träningar. Med tävlingsmatcher så kan man inte byta hur många som helst och det blir lite orytm i truppen och inte lika mycket som man hinner slipa på. Vi har tagit tillfället i akt och förbättrat oss på träningsplanen – och gjort två bra träningsmatcher. Vi är längre fram nu än vad vi var i cupen, säger Frick.

Kör man tuffare på gymmet också?

– Nja, inte gym. Det är snarare att man kan köra lite tuffare träningar och dela upp matcherna. Både mot Häcken och Halmstad var det många som spelade 45 minuter i stället för 90. Det går ju inte att göra så i cupen. Det har blivit lite bättre rytm.

Skadeläget i IF Elfsborgs trupp har dessutom börjat ljusna betänkligt. På torsdagens träningspass var de allra flesta med och tränade fullt – inklusive Ahmed Qasem, som även han dragits med skadeproblematik.

– Det är bara Gustav Henriksson som tränade inne och kör eget program, men annars har alla varit ute på planen och kört fullt. Han (Henriksson) har lite mindre ryggproblematik, men han är tillbaka till nästa vecka, säger manager Jimmy Thelin.

Till måndagens match?

– Det får vi se.

Glädjande för Thelin är också att Eggert Aron Gudmundsson åter är tillbaka i lagträning. Det isländske mittfältsförvärvet ådrog sig en fotskada i januari och beräknades då bli borta i två till tre månader.

– Nu är han det. Varken han eller Arber (Zeneli) har varit med i matcher, så de är med i full träning men kör inte fullt på samma sätt som de andra med samma belastning. Det klarar inte hans muskler eller ljumskar av, så då blir det andra skador i stället, säger Elfsborgs manager.



