ANNONS

BORÅS. Per Frick, 31, blir IF Elfsborg trogen till och med 2026.

Då jublar lagkamraterna.

– Jag är nog gladast av allihop, säger Niklas Hult till FotbollDirekt.

Han är inne på sitt 13:e (!) år i IF Elfsborgs A-lag, men i dagarna stod det klart att Per Frick blir Boråsklubben trogen längre än så. 31-åringen, som satt på utgående avtal, har kritat på en förlängning som sträcker sig över säsongen 2026.

Men frågan är om det är Per Frick eller hans lagkamrater som är mest nöjd över signeringen.

Niklas Hult skiner upp direkt när han får frågan om betydelsen av att ha Per Frick kvar i laget.

– Jag är nog gladast av allihop. Det är klart att jag tycker att det är en oerhört viktig pusselbit för Elfsborg de kommande åren. Om han får hålla sig skadefri så kommer han vara enormt viktig. Inte bara i matcher, utan även vid sidan om. Han höjer intensiteten med tio procent bara han är närvarande, säger Niklas Hult och fortsätter:

– Jag ser att det var oerhört, oerhört viktigt att han förlängde och jag tror att alla är superglada över att han gjorde det.

Under flera säsonger har Per Frick och Johan Larsson utgjort en stor och synnerligen viktig del av IF Elfsborgs grundstomme. Inte heller Larsson håller igen med lovorden till sin lagkamrat.

– Det är jätteviktigt, såklart. Både sportsligt och även utanför planen och i omklädningsrummet så är han viktig för oss. Det som har kännetecknat Elfsborg som klubb är att vi hemvändare och de trotjänare som är här är viktiga för kulturen och för att kunna bygga upp något på sikt. Där är han en otroligt viktig pusselbit, säger Johan Larsson.

Underskattas sådana spelare som varje dag går in och sätter ribban?

– Det går inte att ha det viktigare. Det är det viktigaste som finns. Det är ju så vi är uppfostrade i fotbollens seniorvärld med tjurskallar, småfuskare och gnälliga när det inte passar. Det är otroligt viktigt. Det är otroligt underskattat att ha den typen av folk i föreningen.

IF Elfsborg ställs mot IFK Värnamo i den allsvenska premiären i eftermiddag.

TV: