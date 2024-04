Hammarby bekräftar FD:s uppgifter: Winther korsbandsskadad

ANNONS

Tidigare i dag kunde FotbollDirekt rapportera att Hammarbys Frederik Winther ådragit sig en korbandsskada.

Nu bekräftar Hammarby FD:s uppgifter – och att mittbacken missar resten av säsongen.

– Det här var ett oerhört tungt besked, säger sportchef Mikael Hjelmberg till hemsidan.

I stormötet mot Malmö FF var olyckan framme för Hammarbys nyförvärv Frederik Winther, 23. Mittbacken ådrog sig en knäskada och blev utbytt med tio minuter kvar av matchen.

Tidigare under måndagen kunde FotbollDirekt rapportera att det rör sig om en korsbandsskada, och att 23-åringen missar 9–12 månader. Även Sportbladet hade liknande uppgifter.

Nu har Hammarby bekräftat mardrömsbeskedet. På sin hemsida skriver klubben att det är en korsbandsskada, och att en operation av ena knät krävs. Efter operationen väntar en lång tids rehab för Winther.

Hammarby meddelar att mittbacken missar resten av säsongen.

– Det här var ett oerhört tungt besked, och framför allt lider vi med Frederik. Han har kommit in väldigt fint i laget under den korta tid han varit här och visade direkt vilken klass han håller. Nu kommer vi självklart ge honom all stöttning vi bara kan under rehabträningen, säger Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg till hemsidan.

– Självklart kommer vi sakna Frederik på planen, men rent numerärt har vi täckning på mittbacksplatserna och jag är övertygad om att den som kliver in i hans ställe kommer att axla uppgiften på bästa sätt, fortsätter Hjelmberg.

