Romano: Heung-min Son klar för LAFC

Heung-min Son, 33, har gjort sitt i Tottenham.

Sydkoreanen lämnar för Los Angeles FC i MLS.

Det rapporterar transferexperten Fabrizio Romano.

Heung min-Son meddelade tidigare i veckan att han kommer att lämna Tottenham och att matchen mot Newcastle förmodligen blev den sista.

Enligt tidigare uppgifter har Son kopplats ihop med en flytt till MLS-klubben Los Angeles FC. Nu rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano att affären är klar. Det ska finnas en muntlig överenskommelse samtidigt som han inte följde med Spurs hem till England för att vänta på kontraktsunderskrifter.

🚨🇺🇸 Heung-min Son to LAFC, here we go! Verbal agreement in place between all parties.

Son, ready to complete his move to MLS with Spurs due to receive fee in excess of €15m.

Son didn’t travel back to UK with Spurs squad as he’s waiting for documents to be signed with LAFC. pic.twitter.com/a0MpvptPcy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2025