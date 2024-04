Frick tvåmålsskytt i Elfsborgs U21-seger

ANNONS

IF Elfsborgs ställdes mot Varbergs Bois i U21-serien under tisdagen.

Då smällde Per Frick in två mål när Elfsborg vann.

Under tisdagen var det hemmapremiär för Elfsborgs U21-lag när Varbergs Bois kom på besök. Boråsarna ställde upp med ett namnkunnigt lag – och Per Frick blev stor segerorganisatör.

Redan efter 24 mål hade Elfsborg tagit ledningen med 3–0. Frick stänkte dit två mål, och Gottfrid Rapp gjorde ett. Varberg kunde kvittera i slutet av första halvleken – men det räckte inte för Bois.

Slutresultatet blev 3–1 till IF Elfsborg.

Elfsborgs trupp:

Isak Pettersson (mv), Gustav Henriksson, Andri Fannar Baldursson, Eggert Aron Gudmundsson, Timothy Noor Ouma, Per Frick, Ahmed Qasem, Rami Kaib, Gottfrid Rapp, André Boman, Dion Krasniqi, Camil Jebara, Enzo Andren, Isak Edman, Besfort Zeneli, Viktor Nylén, Buhari Ibrahim

TV: