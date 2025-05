Klart: Arne Sandstø tar över IFK Värnamo

Krisklubben IFK Värnamo har gjort klart med ny tränare.

Denna måndag står det klart att Arne Sandstø tar över.

– Efter mötet med Arne Sandstö och efterföljande samtal så är känslan väldigt god när vi nu kan presentera honom som IFK Värnamos nästa chefstränare för A-truppen, säger sportchef Jörgen Petersson via klubbens hemsida.

IFK Värnamo valde för ett par veckor sedan att sparka Ferran Sibila och Robin Asterhed, något som FD var först med att avslöja.

Nu har krisklubben gjort klart med en ny tränare.

Denna måndagseftermiddag så har Arne Sandstø presenterats som ny huvudtränare.

– När beslutet togs att justera i tränarstaben påbörjades ett arbete som behövde genomföras med hänsyn till den tidspress som följer av att söka en ny tränare mitt under säsongen. Vi har under tiden för rekryteringsfasen känt oss trygga med Juan, Jonas och Uffes arbete. Att snabbt finna en bruttolista på tränarnamn är inte det svåra (det är väldigt många tränare som vi blivit rekommenderade på en dag eller som har rekommenderat sig själva) men för oss har det varit viktigast att utgå från vad vi själva anser oss behöva vad det gäller synsätt på det fotbollsmässiga, ledarskapet och i erfarenheten. Efter mötet med Arne Sandstö och efterföljande samtal så är känslan väldigt god när vi nu kan presentera honom som IFK Värnamos nästa chefstränare för A-truppen. Med en bakgrund både som spelare och det tränarskap han har med sig, exempelvis senast i FC Midtjylland en storklubb med sitt sätt att arbeta. Men även att han har erfarenhet från andra klubbar där den personliga uppbyggnaden varit allt större – den kombinationen tycker vi är bra, säger sportchef Jörgen Petersson via klubbens hemsida.

Sandstø kommer senast från FC Midtjylland, där han var assisterande tränare fram till årsskiftet ifjol.

Hans avtal med IFK Värnamo är skrivet över två och ett halvt år.