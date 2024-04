PÅ FD: Värnamos oro kring Adjei och Thern

ANNONS

BORÅS. IFK Värnamo hade en tuff kväll mot Malmö FF.

Utöver 0–4-förlusten skadade sig både Frank Junior Adjei och Simon Thern.

– Franks axel hoppade ur led, säger Värnamos tränare Anes Mravac.

IFK Värnamo hade en lång och tung måndagskväll i Borås när man föll med hela 0–4 mot Malmö FF. Nu ligger man tredje sist i tabellen med bara en inspelad poäng på de tre första matcherna i allsvenskan.

Men inte nog med det. I matchen tvingades både Frank Junior Adjei, 20, och Simon Thern, 31, utgå i den första halvleken respektive i halvtid.

– Frank fick problem med axeln och den hoppade ur led, till och med. Simon fick en känning i baksidan, säger IFK Värnamos tränare Anes Mravac om duons status.

Hur mår de nu?

– De ser ut att må bra där nere nu, men vi får se de närmaste dagarna.

Simon Thern själv ger dock lugnande besked efter matchen och hoppas kunna vara tillbaka till lördagens match mot IK Sirius.

– Jag fick lite muskulär känning i baksidan, så jag tog lite det säkra före det osäkra i det läget med 0–2 i paus. Men förhoppningsvis är det ingen fara och jag spelar på lördag igen i stället för att dra upp något ordentligt, säger Thern.

Om matchbilden och resultatet mot MFF säger Värnamo-kaptenen:

– Vi släpper in billiga mål efter fasta situationer. Det första och tredje målet … Det måste ju bli bättre när man möter ett sådant här bra lag, även om det kanske just nu är den här matchen vi ska plocka poäng i. Förhoppningsvis går man in i en match med inställningen att kunna vinna, men det är klart att de är jäkligt bra.