Hammarby vann hemma mot IF Elfsborg i allsvenskans tredje omgång.

Nu ser Fredrik Hammar, 23, fram emot att se hur långt det kan bära för Bajen.

– Tror stenhårt på oss – det ska bli kul att se var det landar, säger han till FotbollDirekt.

Hammarby har inlett säsongen bättre än vad många hade förutspått. Efter tre omgångar står stockholmsklubben på sex poäng, och Bajen har visat prov på ett spel som stundtals imponerat.

I hemmamatchen mot Elfsborg senast var det gästerna som inledde starkast, men efter tre mål i den andra halvleken tog Hammarby med sig alla tre poäng från matchen.

– Jag tycker kanske att vi inte riktigt kom upp i nivå i första halvlek. Men bara för att man inte kommer upp i nivå så betyder inte det att man inte kan ta positiva saker från det, säger Hammarbys Fredrik Hammar, 23, till FotbollDirekt.

Han utvecklar:

– Vi har ett bra försvarsspel i boxen och vi blockar många skott som hade kunnat leda till mål. Sedan ger vi oss en chans i andra halvlek att göra rätt och det gör vi.

Hammar inledde matchen mot Elfsborg på bänken för första gången denna allsvenska säsong. Från sidan fick han se sitt Hammarby ha problem i den första halvleken – och spänningen var påtaglig på Bajen-bänken.

– Det var en nervös första halvlek, ler han och fortsätter:

– Jag tycker alltid att det är jobbigt när man inte kan påverka, så sitter man i stället och bara håller andan när Elfsborg skapar betydligt mer än oss i första halvlek.

”Jag surar inte ihop”

23-åringen fick sitt ordentliga genombrott under fjolåret, efter att ha flyttats upp till A-laget från Hammarby talangfotbollsförening. Under säsongen 2023 gjorde Hammar 22 ligaframträdanden för sitt Bajen, men under nye tränaren Kim Hellbergs försäsong har speltiden varit mindre regelbunden.

– Jag tror att jag hade en 18 raka starter i Allsvenskan på hösten. Under försäsongen fick jag inte alls spela så mycket, och på lite ovana positioner. Nu har jag startat de två inledande matcherna i Allsvenskan, och nu började jag tredje på bänken, säger han till FD.

Hammar fortsätter:

– Det är en konkurrenssituation. Tess (Tesfaldet Tekie) och Oscar (Johansson Schellhas) som spelade nu senast är två duktiga spelare. De kanske har lite olika attributer i fotbollsspelet, så de kompletterar varandra bra. Men jag tycker att när jag fick komma in senast så visar jag vad jag bidrar med till laget. Det är den typen av fotbollsspelare jag är, att jag gör de andra runt om mig bättre.

Även om petningen senast kom en aning oväntat går Fredrik Hammar inte runt och är arg för det.

– Kim (Hellberg) vet vad jag är för en kille. Jag surar inte ihop. Jag biter ihop och jag sprider energi, sen när jag väl får spela så gör jag alltid det bästa av situationen, säger han.

Vad är det för kvaliteter som du känner att du kan tillföra på mittfältet?

– Jag är ingen kapten på det sättet, men jag gillar att prata och styra och hjälpa till, och ge mina lagkamrater runt mig energi – ge dem mod och låta dem göra det de är bra på.

Han fortsätter:

– Tess (Tekie) har sagt flera gånger när vi spelar ihop att han tycker det är skönt för han vet själv att han har mig bakom, som alltid kommer täcka upp för honom. Så kan han trycka igenom de här passningarna som han är väldigt duktig på.

Under cupspelet fick den mångsidige innermittfältaren testa på en smått ovan position. I matchen mot Gif Sundsvall i februari tog Hammar plats till höger i Hellbergs backlinje. Efter 3–1-segern mot ”Giffarna” berättade 23-åringen att fått en del positiva tillrop från sina lagkamrater om den ovana positionen – och jämförts med en Premier League-spelare.

– Jag har fått en del nya smeknamn under veckan. Det har varit allt ifrån Ben White till en jäkla massa annat, sa Hammar då.

Men några fler experiment som högerback ser Fredrik Hammar inte komma i framtiden, även om han är öppen för att testa på fler ovana positioner.

– Nej, i dagsläget tror jag inte att jag konkurrerar på högerbacken. Skoglund, Strand och Mackan Karlsson, de är snäppet vassare än mig där, skrattar han.

Det var bara en krislösning eller?

– Nej, men det var väl Kim (Hellberg), han gillar det. Det var tidigt på säsongen. Jag tror att han ville se vad mer jag kan göra än att bara spela innermittfältet. Om man kan använda mig på ett annat sätt.

Hammar fortsätter:

– Fan, det är kul att testa något nytt. Om han nu tror att jag kan vara bra där så testar jag det. Jag kommer säkert testa andra konstiga positioner under säsongens gång. Det är roligt. Tränarna har kreativa lösningar så det gäller bara att vara flexibel och acceptera uppgiften.

Fredrik Hammar berättar för FD att det är svårt att förutse vad Kim Hellberg ska ge sig på för experiment härnäst.

– Du kan aldrig förvänta dig någonting. Man kan inte se i början av veckan hur vi kommer starta. Det är väl ganska bra för det sporrar ju väldigt många till att ge järnet hela veckan. Att du inte slår av på farten där i mitten av veckan bara för du inser att du kanske inte är i startlaget. Det är väl bra, säger han.

”Tror stenhårt på oss”

Hammarby har inlett säsongen på ett imponerande sätt. Två vinster och en förlust på tre matcher tar Bajen till en fjärdeplats inför allsvenskans fjärde omgång.

– Vi har mött dem som kom etta och tvåa förra året. Nu slog vi Elfsborg hemma senast. Det är väl jättebra. Vi gjorde en bra match mot Kalmar också. Det är många spelare som ser ut att vara formstarka. Jag vet inte ens hur många poäng Nahir (Besara) har gjort på tre matcher, säger Hammar om inledningen av säsongen.

Inför säsongen var det många som tippade att Hammarby stod inför en tuff säsong. En ny tränare hade kommit in, flera bärande spelare hade lämnat och få förstärkningar hade hämtats in. Efter den starka starten på säsongen är Hammar nyfiken på hur långt det kan bära för Hammarby.

– Jag tror på oss stenhårt. Det spelstilen vi har kommer bara att växa och växa desto längre säsongen går. Det ska bli kul att se var det landar, berättar han.

När det har gått knackigt under försäsongen och cupspelet har spelare vid flera tillfällen uttryckt att Kim Hellbergs nya spelsätt kommer behöva få tid innan det sitter.

– Det är ett spelsätt som kräver att alla är väldigt synkade, säger Hammar och fortsätter:

– Det räcker inte med att två eller tre har snappat upp det och vet vad man ska göra. Det är som en kedja liksom. Alla måste fatta hur det ska gå till för att vi ska få så mycket utav det som möjligt. Vi känner att vi kommer mer och mer dit, där folk vet hur de ska röra sig. Det är väldigt många olika rörelser som vi jobbar på som måste sitta.

Vad har ni för ytterligare steg att ta som lag?

– Det är väl att dominera ännu mer och inte bara låta det komma i gång i en andra halvlek. Vi ska vara i dominans från första minut. Och sen så vill vi självklart vara med och slåss så högt upp i tabellen som möjligt – då krävs det att vi vinner matcher, avslutar han.

Hammarby ställs mot BK Häcken på Bravida arena på söndag.

