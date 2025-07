Liverpool-hjälten Joey Jones har gått bort

Den tidigare Liverpool-spelare Joey Jones har gått bort.

Walesaren Jones blev 70 år gammal.

”Liverpools tankar är med Joeys familj och vänner”, skriver ”The Reds” på sin hemsida.

Det är under tisdagen som Liverpool FC meddelar att Joey Jones har gått ur tiden.

Jones, som var med och vann dubbla Europa Cup-titlar med Liverpool under 70-talet, blev 70 år gammal.

”Otroligt sorliga nyheter, Joey Jones gick bort igår kväll. Vilken fantastisk man och inspiration. Mina tankar är med hans familj. Jag är lyckligt lottad som fått träffa honom, flera gånger”, skriver Liverpool-legendaren John Aldridge på plattformen X.

Joey Jones skrev inte bara historia för Liverpool – utan också för sitt land. Han blev bland annat den första walesaren att ta hem en Europa Cup-titel när Liverpool tog hem pokalen år 1977.

Förutom Liverpool spelade Jones även för Wrexham tre gånger under sin karriär samt Chelsea och Huddersfield.

Med det Walesiska landslaget noterades han för 72 landskamper.

We are deeply saddened by the passing of Joey Jones, aged 70.

— Liverpool FC (@LFC) July 22, 2025