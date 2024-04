Efter segern – Kalmar medger: ”Har varit en jobbig vecka”

ANNONS

BORÅS. Kalmar FF tog tre ytterst viktiga poäng borta mot Elfsborg.

Innan dess stod man på noll poäng i allsvenskan.

– Vi har haft en jobbig vecka, erkänner KFF-tränaren Henrik Jensen.

1–3 i premiären borta mot Hammarby. Sedan tappade Kalmar FF ledning till 1–2-förlust i slutminuterna mot IK Sirius och följde upp det med en uddamålsförlust hemma mot IFK Göteborg.

Tabellmässigt var det ett pressat Kalmar som kom till Borås arena, men spelmässigt spelade man med axlarna nere och kunde vinna mot Elfsborg med 2–1 efter mål av Dino Islamovic och Simon Skrabb.

– Vi har haft en jobbig vecka efter tre raka förluster. Det var inte den starten vi hade hoppats på. Stor kredd till spelarna hur de har hanterat det. Jag har inte känt att de tappat självförtroendet, men insatsen i dag visar vilken styrka vi har i truppen, säger tränare Henrik Jensen.

Trots förlustraden kom flera KFF-supportrar och besökte söndagens träning i Kalmar. I Borås fick laget stöttning från en rejäl bortaklack.

– Det är häftigt att de kommer på träningen och ger laget all kärlek som vi behöver just nu. Vi står tillsammans. Ledarna och spelarna har jobbat stenhårt under de här veckorna. I dag ser vi ut som oss själva igen, vilket är skönt.

Som smolk i bägaren tvingades både Melker Hallberg och Robert Gojani bryta matchen med skador. Efteråt kunde Henrik Jensen inte ge någon närmare statusuppdatering för mittfältsduon.

– Jag har ingen hundraprocentig status. De behövde kliva av med känningar, men jag vet inte. De kunde inte spela vidare, säger KFF-tränaren.

Samuel Brolin håller med sin tränare och menar att spelarna har visat en mental styrka under den tunga förlustperioden.

– Vi har gått med ryggarna raka. Framför allt i dag när vi har ledningen, Melker Hallberg blir skadad, Robert Gojani blir skadad och vi släpper in 1–1 direkt. Då är det lätt att vika ner sig. Även om målet av (Simon) Skrabb är en individuell prestation så dominerar vi andra halvlek. Det visar en jävla mental styrka och en tro på oss själva, säger Kalmar-målvakten.

Vad är det som gör att ni, som du säger, dominerar matchbilden mot ett svårt motstånd?

– De var inte bra i dag, men jag tror mer det handlar om att vi var bra. Vi gör det svårt för dem, sätter dem i obekväma situationer. De kanske får spela sitt spel, men vi är också väl förberedda på att det kommer bli många diagonala bollar och mer direkt. Så länge vi vinner andrabollarna och kan hålla i bollen lite längre så kan vi ha full energi i duellerna. Vi fick matchbilden dit vi ville, avslutar Brolin.

