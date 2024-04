ANNONS

STOCKHOLM. Djurgården studsade tillbaka efter två tunga förluster genom att besegra Gais med 1-0.

Tungan på vågen?

Mange Eriksson som med sin svepande passning som ledde fram till det förlösande ledningsmålet visade varför han fortfarande kan vara avgörande för Kim & Tolles bygge.

***

Mange Eriksson tog chansen

Med tanke på MFF-matchen i torsdags och att samma himmelsblåa lag väntar i cupfinalen på onsdag vilades såväl Marcus Danielson som Lucas Bergvall. Det gjorde att Magnus Eriksson fick kliva in som tia, veteranens första allsvenska start för säsongen. Den tidigare nyckelspelaren under Kim & Tolle, som nu fått minimalt med speltid av tränarduon, tog chansen genom att slå en helt avgörande långpassning fram till Haris Radetinac i djupled som sedermera ledde fram till Deniz Hümmet förlösande 1-0-mål i 54:e minuten. Just de här öppnande, oväntade passningarna är något som Eriksson fortfarande är mycket skicklig på och han visade här att han fortfarande kan vara avgörande för Djurgården.

Gais imponerar – ingen vanlig nykomling

Göteborgarnas återkomst till allsvenskan är efterlängtad. En klassisk klubb med stort följe som nu varit en pigg injektion så här långt. Mot Djurgården spelade de fräckt och modigt – och med lite marginaler hade de kunnat peta in en kvittering och åka hem till västkusten med en värdefull pinne. Gais har inlett serien bra med nio poäng på sex matcher och fortsätter de spela så här bra och respektlöst lirar de i allsvenskan även 2025, var så säkra.

Haris före Fallenius i fortsättningen

Tobias Gulliksen saknades mot Gais och Tokmac Nguen var avstängd, samtidigt som Gustav Wikheim uppenbarligen inte anses redo för att starta ännu. Det gjorde att Haris Radetinac och Oskar Fallenius startade på varsin kant. Jag tycker nu att Haris Radetinac visade varför han framöver borde gå före Oskar Fallenius i turordningen. Hittills har Fallenius startat samtliga allsvenska matcher i år, Radetinac hade fram till matchen mot Gais inlett samtliga på bänken. Nu var det Radetinac som assisterade till Hümmets 1-0-mål efter ovan nämnde Erikssons långpassning – och överlag tycker jag att Fallenius fått för många chanser av Bergstrand och Lagerlöf sett till hur lite han fått ut framåt. Så även när Gulliksen, Wikheim och Tokmac är fit for fight och alla tre startar bör åtminstone Radetinac vara första inhoppare som ytter, inte Fallenius.

Till sist…

Albin Ekdal gjorde 90 minuter på mittfältet i dag, första gången sedan han skrev på för Dif. Ekdal svarade för en bra insats och det är kul att se att han orkar spela en hel match nu. Samtidigt betyder väl detta att det inte blir en startplats i cupfinalen på onsdag för tidigare landslagsmannen.

