Dystra beskedet – Alexander Bernhardsson skadad

Det var bäddat för svenskmöte i Bundesliga denna afton.

Mattias Svanbergs Vfl Wolfsburg tar nämligen emot Holstein Kiel.

Inför matchen så meddelar dock bortalaget att Alexander Bernhardsson dragit på sig en skada.

Det var upplagt för svenskmöte i Bundesliga denna afton då Holstein Kiel tar sig an Vfl Wolfsburg.

Som väntat så startar Mattias Svanberg för hemmalaget, men i bortalaget återfinns ingen av svenskarna.

Carl Johansson är borta på grund av skada sedan en tid tillbaka, men inför kvällens drabbning så meddelar nu klubben att även Bernhardsson åkt på en skada.

”Alexander Bernhardsson slet av ett patellaligament under träning. Han kommer därför inte att vara tillgänglig för tränaren Marcel Rapp under de kommande veckorna”, skriver Holstein Kiel via X.

Ytterligare värt att notera är att förre HIF-mittfältaren, Armin Gigovic, inleder på bänken för Holstein Kiel.

Unsere Startelf gegen @VfL_Wolfsburg 👇



ℹ️ Alexander Bernhardsson hat sich im Training ein Halteband der Patella gerissen. Damit wird er Trainer Marcel Rapp in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen.

_#WOBKSV #KielAhoi

Werbung: Präsentiert von der Förde Sparkasse. pic.twitter.com/qi7Kk8Gnqa — Holstein Kiel (@Holstein_Kiel) January 24, 2025