KFF på nedflyttningsplats – Skrabb inte orolig: "En fantastisk grupp"

ANNONS

GÖTEBORG. Ny förlust – och Kalmar FF ligger kvar som nästjumbo i allsvenskan.

Trots det prekära läget manar Simon Skrabb till lugn.

– Det var en rätt bra prestation av oss, säger 29-åringen efter 1–3-förlusten mot Häcken.

Mötet mellan BK Häcken och Kalmar FF var fartfyllt och chanstätt. Det var gästerna som tog ledningen i den 36:e minuten genom Jacob Trenskow, men Häcken vände och kunde till slut vinna med 3–1.

Hemmalagets mål duggade tätt och kom i matchminut 41, 51 och 55. Srdjan Hrstic gjorde två av målen när Kalmar-försvaret blev ihåligt.

– Det är konstigt att säga, men det var en rätt bra prestation av oss. Vi kommer ut väldigt bra till andra halvlek och jag har två jättelägen, men sedan smäller det två gånger om och då är det rejäl uppförsbacke, summerar Simon Skrabb och fortsätter:

– Det är tufft att möta Häcken när man ligger under med 1–3. Det är inte många som får med sig något härifrån, så behöver inte gräva ner oss för mycket i det.

Säsongen har börjat illa för Kalmar FF, som nu förlorat sex av de åtta inledande matcherna. I allsvenskan är bara Västerås SK sämre – och KFF parkerar just nu in på näst sista plats i tabellen.

– Poäng behövs, men spelar vi så här och filar på lite detaljer … Försvarsspelet behöver vi se över. Vi kan inte släppa in tre mål per match, för då krävs det jäkligt mycket för att ta poäng. Men att komma hit och inte bli sönderdominerade av Häcken, som många blir, är ändå något.

Vad behöver ni främst fila på framöver?

– Defensiven. Vi behöver hålla nollor och komma ner och släppa in ett mål per match. Bara det räcker just nu.

Är det något mål i dag som ni inte borde ha släppt in?

– Nej, spontant vet jag inte. Vi får analysera målen i lugn och ro och inta gapa för mycket nu. Jag kan inte specificera nu, men vi bjuder åtminstone inte på slarviga uppspel och jag enkla mål som vi har gjort tidigare. Det är positivt.

Efter fjärdeplaceringen 2022 och sjätteplaceringen i fjol har kraven höjts på Kalmar FF, som i mediatipset spåddes sluta sjua i år.

Skrabb betonar att stämningen inom laget inte har förändrats efter den tunga säsongsinledningen.

– Det är klart att det har varit en tuff period med många förluster, men truppen håller samman väldigt bra. Det är en bra kemi och alla jobbar åt samma håll. Det är inga intriger, grupperingar eller problem. En fantastisk grupp som jobbar åt samma håll, säger 29-åringen.