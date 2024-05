ANNONS

Räddad elitlicens efter kamp mot klockan, 14 månaders arbete non-stop och storm efter storm.

Igår kom beskedet att Peja Lindholm kliver av som vd och klubbchef för Östersunds FK.

– Vi är inte framme ännu men vi är mycket längre fram nu, säger han till FotbollDirekt.se.

I slutet av 2022 meddelade Östersunds FK att curlinglegendaren Peja Lindholm var klar som ny klubbchef och vd.

Nu igår, efter lite drygt 18 månaders arbete i Jämtlandsklubben, så meddelade ÖFK att Lindholm valt att kliva av sin tjänst.

“Sedan början av 2023 har jag varit klubbchef i ÖFK. Det har varit en tid som har spelat över hela känsloregistret och det är en av anledningarna till att jag älskar att arbeta med idrott. Klubben har ju under många år stått inför stora ekonomiska utmaningar och skutan börjar gå åt rätt håll. Jag visste att det var mycket hårt jobb som skulle krävas för att vi skulle gå i rätt riktning. Något jag inte var beredd på var att det skulle bli så lite tid för återhämtning. När en storm var avklarad så väntade nästa. I februari reste jag med familjen på semester. Då hade jag jobbat mer än 14 månader utan en enda ledig dag. Jag är målinriktad och gillar att anta utmaningar men i långa loppet är det inte hållbart att arbeta så. Jag har en stor familj och jag vill även kunna ge dem tid och känna mig som en del av familjen. Tilläggas ska att de har varit mycket stöttande, inte minst min fru Ulrica som varit ansvarig för kioskerna som volontär”, sa Lindholm själv i samband med att det blev officiellt att han kliver av.

Nu öppnar ÖFK:s avgående vd upp om beslutet i en intervju med FotbollDirekt.se.

– Jag skulle kunna jobba precis på samma sätt, säger Lindholm och fortsätter:

– Men vi säger såhär, när det är så att man bara går baklänges och man måsta rädda upp nya hotande stormar hela tiden, det är jävligt jobbigt. Att man aldrig får börja gå framlänges och se någon utveckling.

– Men sen är ju klubben nu i ett läge som är bättre en på många år och då känns det ju också så bra, så på det sättet är det också en bra tajming.

– Men jag ser ju, att som nuvarande vd-instruktion är, så ser jag inte att det under 2024 ska finnas någon möjlighet till mer återhämtning. Så kan jag säga.

Du nämner att klubben är i ett bättre läge än på mycket länge, hur menar du då konkret?

– Ekonomin helt enkelt. Vi har ju betydligt bättre ekonomi än vad vi haft på länge.

– Koncernenen uppvisade ett positivt eget kapital ifjol, sen även fast det var litet så var det ju betydligt bättre än vad det varit tidigare.

Han fortsätter:

– Vi uppnådde ju det så att elitlicensen inte är hotad, vi vet att vi har en pågående skatteskuld, men där har vi en avbetalningsplan och den är ju slutbetald 2026.

– I år har vi en omsättning på 29 miljoner och vi ska betala av skatteskuld på 4,4 miljoner, det är en ganska stor andel. Men när vi kommer till 2026 får vi ju använda de pengarna för utveckling istället, jag hade ju önskat att jag kunnat vara med hela vägen på den resan men det blev inte så.

Lite drygt 18 månader har han varit i klubben och Lindholm är tydlig med vad han hoppas ha bidragit till, samt vad han är som mest stolt över.

– Jag tror just att jag är duktig på att skapa en teamkänsla och få alla att jobba, förklarar han och fortsätter:

– Jag har varit med i stort sett alla delar i klubben och jag har försökt att bryta beteenden som funnits. Bara så enkelt som att vi tidigare arvoderat varenda lite tjänst och nu har vi ersatt med volontärer. Det tar ju tid att få folk att få ändra sina beteende och det var ett av min "missions" när jag gick in.

– Den är jag stolt över, vi är inte framme ännu men vi är mycket längre fram nu.

– Sen också att vara med och rädda elitlicensen, det var 13 miljoner vi skulle få in till sista augusti och det tog ju mycket kraft. Det var ju inte mina pengar, men att ha fått vara en del av det gänget som skapade dem möjligheterna tillsammans med de som gjorde det här möjligt, det är jag stolt över.

Och den självklara avslutande frågan, vad väntar härnäst för dig?

– På fullast allvar, jag har ingen som helst aning.

– Jag har ingen aning vad jag ska göra nu, har du något jobb åt mig så får du hojta till, avslutar Lindholm skämtsamt.

Lindholm kommer att tackas av under ÖFK:s kommande hemmamatch mot Gefle IF.

