STOCKHOLM. Grym mot AIK. Ännu bättre mot Sirius.

Bazoumana Touré börjar göra avtryck i Hammarby.

På ett värmeböljande, kokande Tele2 var det också 18-åriga ivorianen som öppnade målskyttet och kvicksilvret är precis vad Bajen tidigare saknat.

Lyckas Bajen behålla Dovin i sommar?

FotbollDirekt kunde redan i vintras berätta om MLS-intresse gällande Oliver Dovin – och efter en mycket fin vår i allsvenskan har ett allt större och bredare intresse trappats upp, något FD skrev om under lördagen. U21-landslagskeepern har varit Bajens förstamålvakt sedan 2022 och känns högaktuell för en utlandsflytt. Dåligt för Hammarby rent sportsligt men om de får in de cirka 25 miljoner kronorna som klubben enligt FD:s uppgifter vill få in vore det ändå ett rejält välkommet klirr i kassan. Fortsättning följer för Dovin som mot Sirius höll nollan och svarade för en ny fin insats mellan stolparna i 3-0-segern.

Bazoumana Touré är vad Hammarby saknat

Jag var mycket imponerad av den 18-årige ivorianen mot AIK. Nu mot Sirius steppade vänsteryttern upp ytterligare. Dessutom målskytt sent i den första halvleken, ett ledningsmål som visade sig bli förlösande. Första allsvenska fullträffen och fler lär det bli. Tidigare i våras skrev jag en kolumn där jag tyckte att Bajen borde gå för Patriot Sejdiu i sommar, detta då Kim Hellbergs manskap saknat den fart och finurlighet på kanterna. Nu har Touré visat att han är just det som Hammarby saknat. All kredd till Mikael Hjelmberg som hittade 18-åringen i Elfenbenskusten och plantskolan ASEC.

Över 20 000 skippade stranden

20 315 åskådare på plats på Tele2 mitt på dagen när Stockholm denna söndag bjöd på 25 grader och strålande sol. Imponerande en värmeböljande helg som denna att sluta upp klockan 14 för allsvensk lunkmatch i stället för att hänga på stranden eller i skärgården. Å andra sidan inte förvånande, för Bajenpubliken sviker banne mig aldrig sitt lag. Riktigt bra stämning matchen igenom.