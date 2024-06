Gustafson dömer ut AIK: “Ihåliga och energilösa”

ANNONS

GÖTEBORG. Häcken körde över AIK med 4–1.

Simon Gustafson menar att motståndarna var “ihåliga och energilösa” – och får medhåll av Soritios Papagiannopoulos.

– Under all kritik, säger AIK-försvararen om prestationen.

Efter tre raka förluster segrade AIK i stormötet mot IFK Göteborg tidigare i veckan, men vinstraden blev inte särskilt lång.

På Bravida arena var BK Häcken både ett och två nummer för stort – och redan i den 53:e matchminuten stod det 4–0 på resultattavlan. Ioannis Pittas hann reducera en gång för AIK, men fullträffen blev bara till ett tröstmål.

– Återigen en dålig insats från oss där det inte är så mycket som stämmer. Vi börjar första halvlek okej och skapar lite halvchanser, men släpper in två mål lite från ingenting, säger Sotirios Papagiannopoulos efter 1–4-förlusten.

För AIK:s del kan vårsäsongen summeras som en berg- och dalbana. Det har blivit fem segrar, lika många förluster och två kryss.

Kanske mest anmärkningsvärt är hur målglada matcherna har varit. Framåt har AIK gjort 23 mål, men samtidigt släppt in hela 27 mål på tolv matcher.

– Man får inte sväva bort för mycket. Det står ändå 3–2 till den 92:a minuten mot Blåvitt och sedan blir det två snabba mål. Det är mycket upp och ner just nu, men de här bortamatcherna är under all kritik.

Har du någon analys på hur det blir så?

– Det behövs inte så mycket för att det ska bli mål just nu. Det är alldeles för enkelt och det är de här små detaljerna, hur vi kan stänga dem och styra dem utåt. Sådana smågrejer. Det är sådant som händer och då blir det ganska många mål, säger 33-åringen.

Inte heller Häckens Simon Gustafson var alltför imponerad över vad han fick se av AIK i dag.

– Jag tycker inte att de var så påkopplade och inte riktigt där. Då är det svårt att göra en bra match. Jag tycker att de var ihåliga och energilösa, säger Häcken-mittfältaren.

Förvånansvärt till och med?

– Ja, men sedan kan man vinkla det hur man vill. Man kan ge oss credd för det och man kan lägga det helt på dem, men hade jag spelat i AIK i dag så hade det varit mina ord.

Papagiannopoulos håller till viss del med om Gustafsons ord.

– Ja, men vi försöker. Vi har någorlunda kontroll, men ger Häcken lite för mycket tid och då hittar de emellan oss. Då är vi inte tillräckligt aggressiva och då blir det en ganska skön och enkel match för dem.

Likt flera gånger den här säsongen var de tillresta AIK-supporterna frustrerade efter slutsignal och skanderade ”Vi vill se AIK”.

Hur trött är man på att höra det som spelare?

– Det är klart att det inte är det roligaste och det vet vi efter matcherna. Vi får acceptera det, för jag hade nog sjungit exakt samma sak om jag såg de här prestationerna som vi håller på med.

TV: