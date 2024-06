Kulusevski: "Vi spelar mycket bättre än dem"

ANNONS

Fasta situationer ställde till det för Sverige i kvällens match mot Danmark på Parken.

Det är en sammanbiten Dejan Kulusevski som möter media efter matchen.

– Tufft och förlora, det är bara det.

Sverige hade stora problem under de fasta situationerna i matchen och danskarna kom till farliga lägen gång på gång. Det var speciellt under den första halvleken Blågult hade problem. Danmarks första mål kommer efter knappt två minuter spelade, just på en hörna.

– Det är jätteonödigt att släppa in ett så tidigt mål Vi kommer tillbaka starkt efter det men det är onödigt att börja matchen på det sättet, säger han och fortsätter:

– Det är mycket att förbättra. Det är tufft att vi förlorar matchen på fasta situationer när vi spelar mycket bättre än dem.

Kulusevski tycker att laget tog stora kliv i kvällens match och att dem förändrade en del inför den andra halvleken som han anser gav resultat.

– De första trettio minuterna i andra halvleken är vi riktigt bra, säger han och forsätter:

– Där måste vi göra mål på våra chanser och punktera matchen men vi gör det inte tyvärr.

Kulusevski bedömer sin egen insats som helt okej. Han fick hjälpa till en hel del i försvaret vilket är en del av jobbet, menar han.

– Mycket försvarspel för min del men det är ett jobb jag måste ta. Sen har jag några lägen framåt jag måste göra bättre.

I slutet av matchen fick 24-åringen en liten smäll och han har en lång säsong i ryggen men påstår ändå att kroppen känns ganska bra.

– Just nu är det lite som det ska vara men det är bara acceptera, det går över.

TV: En besviken Emil Holm efter missade jätteläget