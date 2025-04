Ångest för Stoke – trots Johanssons storspel: ”Visar sitt värde”

Stoke City har inte säkrat kontraktet i Championship.

”The Potters” förlorade med 2–0 mot playoff-klara Sheffield United – trots en fin insats av Viktor Johansson.

– Han visar ännu en gång sitt värde för det här Stoke City-laget, sa kommentatorn i Viaplay-sändningen.

Sheffield United gick vinnande ur striden med Stoke City under fredagskvällen. Men det satt långt inne för Championship-trean.

Den första halvleken såg ut att sluta mållös efter att en storspelande Viktor Johansson, som nyligen utnämndes till ”årets spelare” i Stoke, nekat gästerna vid flera tillfällen. Efter bara nio minuters spel stod den svenska landslagsmålvakten, som för övrigt var kapten för Stoke för dagen, för en fantomräddning på Tyrese Campbells avslut.

– En bra räddning av Johansson. Viktor Johansson visar ännu en gång sitt värde för det här Stoke City-laget, sa kommentatorn i Viaplay-sändningen.

Trots Johanssons fina insats tvingades Stoke till slut kapitulera, och sent i den första halvleken kom Sheffields ledningsmål. ”The Blades” skulle även få in 2–0 i matchens slutskede. Resultatet innebar att Stoke fortsatt inte har säkrat platsen i Championship till nästa säsong. ”The Potters” har fyra poäng ned till Luton Town (som har en match mindre spelad) på nedflyttningsplats, och det återstår en match av säsongen. Om Luton förlorar mot Coventry under lördagen kan Stoke fira ett säkrat kontrakt till nästa säsong – annars väntar drama i sista omgången.

Stoke ställs mot Derby County, som ligger på samma poäng som Luton, i säsongens sista match nästa helg.