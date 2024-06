ANNONS

Västerås SK ligger prekärt till i allsvenska tabellen.

I sommar vill man stärka upp laget – men sitter i tuff sits.

– Vi kan inte tävla med många andra lag där, säger ordförande Magnus Breitholtz till VLT.

Allsvenska vårsäsongen avslutades på bästa sätt för Västerås SK. Efter elva raka matcher utan vinst kom islossningen mot Kalmar FF(4-0-vinst).

Nu väntar det ett kommande transferfönster där klubbledningen öppnar för att förstärka.

– Det är klart att vi måste in med något mer som skapar kvalitet på matcherna och får in en spelare som kanske gör mål på halvchanser. Men det kostar fruktansvärt mycket pengar. Just de positionerna är väldigt dyra och det är ingen slump. Vi kan inte tävla med många andra lag där, säger ordföranden Magnus Breitholtz till VLT.

Vidare ger han sina tankar om kommande transferperiod för klubben.

– Vi känner ju att om vi gör en bra sommar är vi med i racet. Vi vet om att VSK brukar vara bra på hösten. Men det är egentligen lite tidigt att svara på, säger han till VLT och fortsätter:

– Fönstret stänger inte förrän i slutet på augusti och säg att vi förlorar alla matcher under sommaren och är 20 poäng efter och får ett bud på en spelare som vi i dag inte velat släppa, då kanske vi släpper den för att bygga kapital.

