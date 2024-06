ANNONS

Under den gångna helgen kom den engelska tidningen The Telegraph med uppgifter om att Graham Potter högst upp på Leicesters önskelista.

Nu kommer uppgifter att Potter är osäker på om han vill ta uppdraget.



Graham Potter är fri på marknaden och det har ryktats om både Brighton och nu senast Leicester för den tidigare ÖFK-tränaren.



Han kommer med stor sannolikhet snart skriva på för ett nytt uppdrag. Premier League-nykomlingen Leicester City har Potter högst upp på sin önskelista i jakten på en ny tränare.

Under onsdagskvällen kommer den engelska tidningen The Telegraph med uppgifterna om att han är osäker på om han vill ta sig an uppdraget. Vidare skriver de att Potter är imponerad av klubbens upplägg och trupp. Tidningen uppger att de kommer fortsätta samtala med Potter under veckan, och försöka övertala honom om att komma till klubben.

Leicester utreds sedan ett tag tillbaka av Premier Leagues ligaorganisation för brott mot ligans vinst- och hållbarhetsregler, vilket innebär att klubben kan straffas med poängavdrag.