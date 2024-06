Uppgifter: Adjei säljs i rekordaffär

ANNONS

Nathaniel Adjei lämnar Hammarby permanent.

Lorient väljer att utnyttja den köpoption som finns.

Affären blir en rekordaffär, enligt uppgifter till Sportbladet.

I vintras lånades Hammarbys Nathaniel Adjei ut till Lorient. I avtalet fanns en köpoption, som enligt Aftonbladet var på 80 miljoner kronor, som skulle aktiveras om den franska klubben lyckades hålla sig kvar i Ligue 1.Klubben lyckades inte rädda kontraktet. Optionen gäller fortfarande fram till den 15 juni men skillnaden är att den inte längre är bindande.

Nu rapporterar Sportbladet att Bajen säljer mittbacken till just Lorient för 65 miljoner kronor.

Expressen har varit i kontakt med Adjeis agent, Tony Appiah, som bekräftar att Adjei kommer stanna kvar i den franska klubben.

– Det är bara formaliteter som återstår. Nathaniel Adjei kommer att spela för Lorient, sägeragenten till Expressen.

FotbollDirekt skrev tidigare under torsdagen att det finns ett bonuspaket på omkring 15 miljoner kronor vilket ger en total prisbild på 80-85 miljoner kronor. Det innebär en rekordaffär för Hammarby då den slår Williot Swedbergs övergång till Celta Vigo för 55 miljoner kronor.

Utöver det blir han den dyraste försvararen någonsin i allsvensk historia.

Adjei kom till Hammarby under 2021 och har stått för 32 matcher i den grönvita tröjan. Under tiden i Lorient stod han under våren för 15 framträdanden. Han har kontrakt med Hammarby till sommaren 2026.