GUIDE: MFF:s enkla väg till gruppspel – uppförsbacke för Elfsborg

Malmö FF och IF Elfsborg ska spela CL- respektive EL-kval till sommaren.

De regerande svenska mästarna är ett dubbelmöte från Europa-gruppspel.

Här är lagen som MFF och Elfsborg kan ställas mot.

Malmö FF

De regerande mästarna Malmö FF går in i den andra kvalomgången av Champions League (Q2) och är seedade.

Således ser vägen till ett gruppspel i Europa tämligen överkomlig ut för MFF. De ljusblå behöver endast vinna ett dubbelmöte för att säkra spel i Conference Leagues gruppspel till hösten. Vinner man två tar man sig till gruppspelet i Europa League. Vinner man samtliga tre kvalomgångar tar man sig till Champions League.



Av de lag som Malmö FF kan ställas mot i den andra kvalomgången är FC Ballkani (Kosovo), FK Borac Banja Luka (Bosnien) och Jagiellonia Bialystok (Polen) lägst rankade. De tre tuffaste motståndarna sett till UEFA:s koefficientpoäng är Flora Tallinn (Estland), FCSB (Rumänien) och KI Klaksvik (Färöarna).

IF Elfsborg

Den allsvenska fjolårstvåan IF Elfsborg går in som oseedade i den första kvalrundan till Europa League. Detta då Malmö FF besegrade Djurgården i cupfinalen och Europa League-platsen således tilldelades Elfsborg.

För att ta sig till ett gruppspel i Europa behöver man vinna minst tre dubbelmöten. Vinner man samtliga fyra kvalomgångar tar man sig in i Europa League.





I den första omgången kan Elfsborg ställas mot sex lag. De med lägst rankingpoäng är Wisla Kraków (Polen), Pafos FC (Cypern) och Paksi FC (Ungern). De tre lag med högst koefficientpoäng är Tobol Kustanai (Kazakstan), NK Maribor (Slovakien) och Sheriff Tiraspol (Moldavien).

Datum att hålla reda på:



18 juni: Lottning Q1 Europa League (Elfsborg)

19 juni: Lottning Q2 Champions League, Q2 Europa League och Q2 Europa Conference League (MFF, Dif, Häcken och Elfsborg)

11 juli: Q1 Europa League (Elfsborg)

18 juli: Q1 Europa Leauge (Elfsborg)

22 juli: Lottning Q3 Champions League, Europa League och Europa Conference League (Åtminstone Malmö FF)



23-24 juli: Q2 Champions League (Malmö FF)

25 juli: Q2 Europa League och Q2 Europa Conference League (Dif, Häcken, Elfsborg)

30-31 juli: Q2 Champions League (Malmö)

1 augusti: Q2 Europa League och Q2 Europa Conference League (Dif, Häcken, Elfsborg).

5 augusti: Lottning playoff Champions League, Europa League och Europa Conference League (Minst Malmö FF)

6-7 augusti: Q3 Champions League (Kanske MFF)

8 augusti: Q3 Europa League och Q3 Europa Conference League (Kanske Elfsborg, Dif och Häcken)

13 augusti: Q3 Champions League (Kanske MFF)

15 augusti: Q3 Europa League och Q3 Europa Conference League (Kanske Elfsborg, Dif och Häcken)

20-21 augusti: Playoff Champions League (Kanske MFF)

22 augusti: Playoff Europa League och Europa Conference League (Kanske Elfsborg, Dif och Häcken)

27-28 augusti: Playoff Champions League (Kanske MFF)

29 augusti: Playoff Europa League och Europa Conference League (Kanske Elfsborg, Dif och Häcken)

29 augusti: Lottning gruppspel Champions League

30 augusti: Lottning gruppspel Europa League och Europa Conference League.

