Mardrömslott för Elfsborg i EL-kvalet

Om mindre än en månad går Elfsborg in i kvalet till Europa League.

Idag lottades samtliga möten i den första kvalomgången.

De gulsvarta ställs mot Pafos FC och kommer att resa till Cypern, där en viss Maumer Tankovic spelar.

Vinner de mötet ställs Elfsborg mot Sheriff Tiraspol från Moldavien eller Zire från Azerbadjan.

Den 11:e juli går IF Elfsborg in i Europa Leagues första kvalomgång. Klockan 15.00 lottades motståndet till de gulsvarta från Borås, en lottning där Elfsborg gick in som oseedade. Av de sex lagen man kunde ställas mot får man klassa Pafos FC som en av de tuffare motståndarna. I Pafos återfinns även en svensk, detta i form av den tidigare Bajen-spelaren Maumer Tankovic.

De lag som Elfsborg hade kunnat ställas mot i den första kvalomgången var:

Wisla Kraków (Polen)

Pafos FC (Cypern)

Paksi FC (Ungern)

Tobol Kustanai (Kazakstan)

NK Maribor (Slovakien)

Sheriff Tiraspol (Moldavien)

Elfsborg inleder på hemmaplan den 11:e juli innan man reser till Cypern för returmöte den 18:e juli.

Om Elfsborg vinner dubbelmötet mot Pafos ställs Boråsklubben mot vinnaren av matchen mellan Sheriff Tiraspol från Moldavien eller Zire från Azerbadjan. Elfsborg är lottade att börja borta och dubbelmötet spelas den 25 juni och 1 augusti.