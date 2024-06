Oddevold kvitterade sent mot Degerfors – Krezic med gol dell'ex

ANNONS

Dejan Vukojevic slog till efter nio minuter.

Länge såg det ut att bli matchens enda mål, fram tills att Daniel Krezic kvitterat i matchminut 85.

En delad poäng som lär smaka godare för nykomlingarna Oddevold.





Dagens fråga presenteras av bet365

Degerfors IF tog emot IK Oddevold på Stora Valla under söndagseftermiddagen. Efter nio minuter sköt Vukojevic in 1-0 för “bruket”. Målet såg länge ut att bli det enda denna söndagseftermiddag men i den 85 minuten kom kvitteringen. Daniel Krezic styrde in ett inlägg mot sin gamla klubb och räddade således en poäng för sitt Oddevold.Matchen ingick i den 13 omgången av årets upplaga av Superettan. Degerfors befinner sig just nu på en andraplats i serien. Oddevold på en tolfteplats.