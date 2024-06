PÅ FD: Bajens derbyglädje: "Jag blev lite chockad"

ANNONS

Smilla Holmberg var sista Hammarbyspelare på bollen i samband med ledningsmålet mot AIK.

Den unge högerbacken medger själv förvåning över att det blev mål efter tavlan från Serina Backmark.

– Jag blev lite chockad, men vi var värda ett mål i första halvlek, säger 17-åringen till FotbollDirekt.



Hon har varit ett utropstecken för Hammarby i årets damallsvenska.

Nu var det hon som öppnade målskyttet i 2-0-viktorian mot AIK under söndagseftermiddagen på Skytteholm.

Precis före halvtidsvilan slog Smilla Holmberg det inlägg som via AIK-back letade sig in direkt i mål efter att Serina Backmark släppt in bollen mellan benen.

Holmberg har fått målet, men om det senare skulle bli noterat som ett självmål är det ingen stor sak för talangen.

– Nej, det spelar ingen roll. Det var bara skönt att få in ett mål där, det betydde mycket för oss, säger Holmberg och fortsätter:

– Jag tycker vi var värda ett mål i första halvlek. Vi kontrollerade matchen, framförallt i första halvlek så därför var det skönt att vi till sist fick in en boll.



I andra halvlek hade AIK en del boll och tryckte på för en kvittering, men när målet aldrig kom för hemmalaget på Skytteholm slog i stället topplaget från Södermalm till igen när Wangerheim nickade in 2-0 med knappa tio minuter kvar.

– AIK fick momentum där, vi hade inte samma kontroll. Därför var det ett väldigt bra och skönt tillfälle att göra mål på. Det var ett snyggt och bra mål, säger Holmberg.

Seger som avslutning på midsommarhelgen, vad säger du?

– Det kan inte bli bättre, utbrister Holmberg och skrattar innan hon lämnar Skytteholm.