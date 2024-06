Degerfors krossade Sandviken – duon bakom allt

ANNONS

Degerfors IF körde över Sandviken i toppmötet.

Dijan Vukojevic blev stor hattrickhjälte.

Degerfors tar sig upp på en andraplats.

Degerfors IF tog emot Sandvikens IF i ett riktigt toppmöte i superettan under lördagen.

Sandviken har fått en riktig succéstart på säsongen, och inför dagens match placerade sig Sif på en imponerande andraplats i tabellen. Nydegraderade Degerfors var favorittippade av många men har inte riktigt fått det att stämma under inledningen av säsongen. Inför dagens match placerade sig Dif på fjärdeplats.

Efter en dryg kvart av den första halvleken snodde Gustav Lindgren åt sig bollen från Utsikten-försvaret. Lindgren spelade vidare till Johan Mårtensson som i sin tur frispelade Dijan Vukojevic. Anfallaren drog till från strax utanför offensivt straffområde och satte 1–0 med ett riktigt drömmål. Målet var Vukojevics femte mål för säsongen efter att ha dragits med skador.

Tio minuter senare var det dags igen. Lindgren spelade fram till Vukojevic som drog till från distans. Anfallaren satte 2–0 med ett nästan identiskt mål.

På övertid i den första halvleken slog Karim Mammar en lång passning från backlinjen. Bollen skarvades av Elias Pihlström fram till Lindgren. Anfallaren kom i en svår vinkel men lyckades placera in bollen till 3–0 till Degerfors.

Lindgrens mål innebar en 3–0-ledning till Degerfors när domaren blåste av för halvtidsvila.

Drygt fem minuter in i den andra halvleken fick Vukojevic bollen strax utanför Utsiktens straffområde. Han valde att chippa bollen som seglade över Felix Jakobsson i Sandviken-målet. Ett nytt drömmål från Vukojevic som blev hattrickskytt.

Några minuter senare kunde Sandviken reducera matchen genom Calvin Kabuye. Slutresultatet blev 4–1. Segern tar Degerfors upp på andraplats i superettan, med fyra poäng upp till serietoppande Landskrona Bois (som har en match mindre spelad).

I nästa omgång av superettan ställs Degerfors mot Östersunds FK och Sandviken tar emot Utsiktens BK.

Startelvor:

Degerfors IF:

Jakobsson – Wallin, Moro, Mammar – Grönborg, Mårtensson, Pihlström, Holmén, Diaby – Cukojevic, Lindgren.

Sandvikens IF:

Jakobsson – Karlsson, Engqvist, Kouyate – Springfeldt, Ramin Kiani, Thorell, Kabuye – Igbarumah, Al Hamawi, Söderberg.