JUST NU: Danmark ute ur EM – Tyskland vidare till kvartsfinal

Tyskland spelar kvartsfinal på fredag, detta efter seger mot Danmark med 2-0 under lördagskvällen.

Spanien eller Georgien väntar nu för värdnationen.

Tyskland gick vidare som gruppetta från grupp A, efter en storseger mot Skottland i premiärmatchen, 2–0 mot Ungern och 1–1 mot Schweiz i den avslutande gruppspelsmatchen. Danmark spelade oavgjort i samtliga matcher i gruppspelet, 1–1 mot både Slovenien och England och ett mållöst kryss mot Serbien i den sista matchen.

Mötet mellan Tyskland och Danmark markerar deras femte drabbning i ett stort mästerskap (VM/EM). Båda lagen hade tidigare vunnit två matcher vardera av de fyra tidigare mötena. Det enda tidigare mötet i en utslagsomgång var finalen i EM 1992, där Danmark segrade med 2–0.

En stor snackis på förhand var att ett kraftigt åskoväder väntades dra in över Tyskland under lördagskvällen – så blev det också. Såväl ett åskoväder som VAR-kaos blev rubriker under matchens gång, men när tillställningen till sist var över hade Tyskland vunnit med 2-0 efter mål från Havertz och Musiala. Nu väntar alltså Spanien eller Georgien om en knapp vecka i kvartsfinalen.

Så här löd FD:s rapportering från matchen

I Tyskland kom Rüdiger till start, som inför mötet varit ett frågetecken på grund av skada. Däremot saknades Tah på grund av avstängning där Schlotterbeck ersatte.

Även Sané ny i elvan i stället för Wirtz som förpassades till bänken. Raum kom in som vänsterback i stället för Mittelstädt.

Tyskland var nära en drömstart, för bara efter ett par minuter gjorde Tyskland 1-0, men målet från Schlotterbeck på en fast situation dömdes bort på grund av ruff i straffområdet.

Kort senare var tyskarna nära att ta ledningen på nytt, men Schmeichel svarade för en enastående räddning. Stor tysk dominans i inledningen av matchen i Dortmund.

Danmark växte sig sedan in i matchen och i den 24:e minuten var det nära när Maehle, succémannen från EM 2021 när Danmark tog sig hela vägen till semifinal, fick bollen i straffområdet och drämde till. Träffen bra, men skottet utanför Neuers högra stolpe.

Efter dryga halvtimmen spelad bröts matchen på grund av åska. Domaren blåste av matchen och spelarna lämnade planen. Först väntade spelarna vid bänkarna, men kort senare började även regnet ösa ner och då kom beskedet att spelarna återvände till omklädningsrummet.

Knappa halvtimmen senare startade matchen igen efter åskovädret, och Tyskland gasade direkt med en dubbelchans där Havertz och Schlotterbeck båda var framme. Danmark illa ute, men kunde pusta ut med en inspark till sist efter Schlotterbecks nick i burgaveln.

Kort före paus var Danmark i stället nära 1-0 efter snabb omställning, men Højlund snuvades i sista stund och första halvlek slutade 0-0.

Danmark fick en smakstart på den andra halvleken – trodde dem. Tre minuter in efter pausvilan tryckte nämligen Andersen in 1-0 för danskarna, men efter lång VAR-granskning dömdes målet bort på grund av offside.

Minuten senare fick Tyskland i stället straff – efter VAR-koll där samme Andersen fick bollen på handen.

Havertz tog hand om straffen och var säkerheten själv. 1-0 Tyskland och vild glädje i Dortmund.

Samme Havertz var sedan ytterst nära att sätta 2-0 när han kom fri med Schmeichel, men Arsenalanfallaren lyfte bollen tätt utanför. Mål där och det hade varit tufft för Danmark att ta sig tillbaka.

I den 68:e minuten kom dock 2-0-målet när Musiala kom fri efter en omställning och placerade in bollen i bortre. Nattsvart för danskarna som aldrig kom tillbaka efter det där och tyskarna spelade sedan lugnt och kontrollerat av tillställningen i Dortmund.

Faktum är att tyskarna var närmare 3-0 än danskarna var en reducering.

Tyskland vidare till kvartsfinal där Spanien eller Georgien väntar.

Startelvor:

Tyskland:

Neuer – Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum – Andrich, Kroos – Sané, Gündogan, Musiala – Havertz.

Danmark:

Schmeichel – Andersen, Christensen, Vestergaard – Bah, Delaney, Højbjerg, Maehle – Eriksen, Skov Olsen – Højlund.